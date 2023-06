Iniziative green e tutela dell’ambiente a Catania

Rispetto dell’ambiente e tutela della biodiversità: questi i valori alla base degli eventi per celebrare il 23° anniversario della fondazione del Centro Commerciale Le Zagare.

Tanti eventi green, per grandi e bambini, il cui obiettivo è sensibilizzare tutti al rispetto e alla salvaguardia del nostro Pianeta e di tutto l’ecosistema. Ma vediamo nel dettaglio il calendario delle iniziative “green” di Le Zagare a Catania.

Parco Commerciale Le Zagare, iniziative “green” per l’anniversario

È una vera e propria ciliegina sulla torta quella che si appresta a inaugurare il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, nell’ambito delle iniziative del ventitreesimo anniversario della fondazione. Dopo l’albero della natura dei Puffi per la raccolta della plastica e la sfilata di Carnevale realizzata con materiali e gadget interamente ecologici, prosegue anche a ridosso dell’estate il filone “Save the Nature” con realizzazioni e gesti concreti per la salvaguardia dell’ecosistema e del pianeta.

Tutto è pronto nella galleria del centro commerciale etneo per l’inaugurazione del “punto acqua” che avverrà nella giornata di venerdì 23 giugno 2023. Il dispositivo, un depuratore a tutti gli effetti, consentirà a clienti e cittadini di riempire le proprie borracce, sensibilizzando così alla virtuosa pratica del riciclo ed evitando l’inutile e dannoso spreco di plastica. Un servizio pratico e utile, ma soprattutto un ulteriore tassello per la tutela della natura, dell’ambiente e dei mari.

Tantissimi altri eventi faranno da cornice al ventitreesimo anniversario del Parco Commerciale Le Zagare.

Si parte il 23 giugno con l’inaugurazione del Lunapark e del Wipeout con la possibilità di vincere gadget, gelati e brioche Tomarchio. Fino al 25 giugno, attraverso l’app e sul sito di Zagare, si potrà giocare online e vincere 100 taglieri DOC. Anche nel mese di luglio non mancheranno gli eventi: il 2 luglio è in programma il “meet and greet” con Bluey; l’8 luglio sarà possibile incontrare Giulia Vitaliti, Miss Sicilia; l’8 ed il 9 luglio i bambini potranno divertirsi con i gonfiabili gratuiti e il 17 luglio è in programma lo spettacolo musicale di Lucilla.

Per ulteriori dettagli e per il programma completo degli eventi è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it e i canali social dello shopping center.