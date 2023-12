Pensioni: come avere l'assegno in anticipo nel 2024

Cosa cambia per le pensioni nel 2024, soprattutto per chi vuole lasciare in anticipo il lavoro? Mentre il capitolo previdenza della manovra economica ha ricevuto il via libera del Senato e attende l'approvazione definitiva alla Camera entro venerdì 29 dicembre, tra le novità per il prossimo anno abbiamo: un accesso alla pensione di vecchiaia meno complicato per i lavoratori totalmente contributivi, le finestre d'uscita dilatate per chi userà quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi versati) e una stretta sui pensionamenti anticipati. In estrema sintesi, per andare in pensione in anticipo dal 2024 si alzano i requisiti anagrafici dell'ape sociale (a 63 anni e 5 mesi) e di opzione donna (da 60 a 61 anni, con uno sconto di un anno per figlio, fino a un massimo di due), e si vincola quota 103 al ricalcolo contributivo e a un tetto (4 volte il minimo).

Pensioni 2024: come avere l'assegno in anticipo

Come funziona l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, nel dettaglio? L'uso della via d'uscita anticipata sarà possibile con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione, visto che dal 2024 la "soglia obbligatoria" da maturare per beneficiare di questo assegno salirà da 2,8 a 3 volte l'importo dell'assegno sociale, seppure con alcuni sconti: si scenderà a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con più figli. Il trattamento non potrà superare, al lordo mensile, le cinque volte il minimo Inps. I "contributivi" potranno usare la riedizione della "pace contributiva" per riscattare nel biennio 2024-2025 fino a cinque anni di buchi nei versamenti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e la fine del 2023.

Per quanto riguarda quota 103, invece, aumenta la durata delle cosiddette finestre mobili: per i lavoratori del comparto privato la finestra di uscita passa da 3 mesi a 7, per quelli del pubblico da 6 a 9 mesi. Il calcolo dell'assegno avverrà con il metodo contributivo, invece che con quello misto, con una conseguente riduzione permanente dell'importo per la maggior parte dei pensionandi. I lavoratori in possesso dei requisiti per quota 103 potranno comunque posticipare il pensionamento restando al lavoro e beneficiando di un "premio" direttamente in busta paga. Per effetto dell'ampliamento delle finestre e del calcolo, diventa competitiva l'uscita con la pensione anticipata ordinaria, che viene calcolata con il metodo misto. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, quest'ultima garantirà uno sconto di 4 mesi per le lavoratrici del comparto pubblico e di 6 mesi per quelle del privato.

Ape sociale e opzione donna nel 2024

Per l'ape sociale cresce di cinque mesi il requisito anagrafico e di conseguenza si riduce la platea potenziale rispetto al 2023, con adesioni stimate in 12.500 unità rispetto alle 16mila di quest'anno. Il minimo di 61 anni di età richiesto per opzione donna al posto dei 60 anni entro il 2022 fa sì che le uscite stimate siano 2.200 rispetto alle 2.900 ipotizzate per i dodici mesi che si stanno concludendo. Le misure sull'uscita anticipata per i lavori usuranti, tra cui quelli notturni, restano invariate. Ma continua ad essere difficile riuscire a certificare la condizione che dà diritto al pensionamento. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nel 2022 su 4mila richieste ne sono state respinte circa 1.500, e oltre un migliaio quest'anno risultavano ancora in istruttoria.

Per il personale sanitario, i dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari, le finestre di uscita anticipata si dilatano dagli attuali 3 mesi a 4 mesi per il 2025, a 5 mesi nel 2026, a 7 mesi nel 2027 e a 9 mesi a partire dal 2028. Solo per medici e infermieri è possibile prolungare la permanenza in servizio una volta maturati i requisiti per l'uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva si ridurrà di un trentaseiesimo. Riguardo al meccanismo con penalizzazioni progressive per rivalutare le pensioni, dal prossimo 1° gennaio 2024 scatterà un taglio di dieci punti delle indicizzazioni, dal 32 al 22%, per i beneficiari di trattamenti elevati, ovvero superiori a dieci volte il minimo.

Il doppio aumento per le pensioni nel 2024

Nel 2024, poi, le pensioni saranno un po' più alte. Oltre agli incrementi legati all'adeguamento dei trattamenti all'inflazione, i titolari di un assegno previdenziale beneficeranno (come tutti i contribuenti) della rimodulazione delle aliquote Irpef, misura collegata alla legge di bilancio che il governo si appresta a varare. La rivalutazione degli assegni pensionistici scatterà già a gennaio. Il decreto firmato dal ministro dell'economia Giorgetti e dalla ministra del lavoro Calderone dispone a partire dall'1 gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4%. La rivalutazione piena (pari appunto al 5,4%) spetterà però solo alle pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo (2.272,96 euro), mentre per quelle più alte la percentuale scenderà man mano che aumenta l'importo. Tralasciando i tecnicismi, vediamo quale sono le cifre. Con una pensione di 1.000 euro lordi si avrà un incremento mensile di 54 euro (sempre lordi), che sale a 108 per un pensionato che percepisce 2.000 euro.

Importo pensione (lordo) Percentuale di rivalutazione Aumento lordo 568 5,4 30,7 euro 600 5,4 32,4 750 5,4 40,5 1.000 5,4 54 1.250 5,4 67,5 1.500 5,4 81 1.750 5,4 94,5 2.000 5,4 108 2.500 4,59 114,75 3.000 2,86 85,8 3.500 2,54 88,9 4.000 2,54 101,6 5.000 2 100 6.000 1,18 70.8

Nella comunicazione relativa al cedolino di gennaio 2024, l'Inps non ha fatto cenno a possibili ritardi nell'erogazione degli aumenti (com'era invece avvenuto lo scorso anno per i trattamenti superiori a 4 volte il minimo). Salvo sorprese dell'ultima ora, dunque, gli incrementi scatteranno già dal prossimo mese per tutti i pensionati. L'ente previdenziale ha comunicato che il pagamento avverrà a partire da mercoledì 3 gennaio.

Un altro piccolo aumento arriverà grazie alla rimodulazione delle aliquote Irpef. In questo caso la misura è ancora al vaglio dell'esecutivo che solo qualche giorno fa ha rinviato alla prossima riunione del consiglio dei ministri il decreto legislativo sui tre scaglioni per un approfondimento tecnico, in coerenza con la manovra in via di approvazione. Il provvedimento comunque è in dirittura d'arrivo. Le aliquote dovrebbero dunque passare da 4 a 3, con un beneficio fiscale massimo che sarà pari a 260 euro annui. Per chi ha un reddito di 25mila euro il vantaggio fiscale sarà di 200 euro annui e salirà a 260 per i redditi superiori a 28mila euro. Vediamo gli importi nella tabella in basso.

Reddito Vantaggio fiscale annuo (al netto di detrazioni e deduzioni) Fino a 15mila 0 20.000 100 euro 25.000 200 euro 28.000 e redditi superiori 260 euro

Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50mila euro dovrebbe essere previsto un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro che dunque vanificherà (sopra questa soglia) gli effetti della riforma, mentre i lavoratori con un reddito sotto i 15mila euro potrebbero beneficiare di un incremento delle detrazioni dei redditi da lavoro (da 1.880 euro a 1.955 euro). La riforma dell'Irpef avvantaggerà ovviamente anche i pensionati (al pari dei lavoratori), visto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche viene corrisposta da chiunque abbia un reddito.

Fonte: Today.it