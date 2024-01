Pensioni: come cambiano gli assegni con le nuove aliquote Irpef

Gli effetti della riforma fiscale del governo Meloni, con la revisione di aliquote Irpef e scaglioni di reddito, si sentiranno anche sulle pensioni a partire dal mese di aprile 2024. In particolare, per il 2024 le nuove aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedono una "no tax area" fino ai 15mila euro di reddito annui. L'aliquota si attesta al 23% nella fascia dai 15 ai 28mila euro di reddito. Il peso sale al 35% per la fascia dai 28 ai 50mila euro e supera il 43% oltre i 50mila euro. Come cambierà, quindi, il peso fiscale sugli assegni, in particolare su quelli più bassi? Cerchiamo di fare chiarezza.

Per i pensionati con un reddito compreso tra i 15mila e i 28mila, l'aliquota Irpef al 23% comporta un alleggerimento del tributo pari al 2% rispetto al passato. Sull'assegno pensionistico di aprile, poi, saranno applicati anche i conguagli riferiti ai mesi precedenti: qualora i ratei di pensione di gennaio e febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi, fino all'estinzione del debito.

Per quanto concerne le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di febbraio, oltre all'Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Le imposte locali vengono recuperate in undici rate, da gennaio a novembre successive all'anno al quale si riferiscono. Le trattenute fiscali non si applicano a prestazioni di invalidità civile, pensioni o assegni sociali, prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni come la detassazione per residenza estera.

I nuovi importi delle pensioni basse nel 2024

Non è tutto, perché anche quest'anno scatta l'adeguamento degli assegni al costo della vita. Nel 2024 le pensioni rivalutate rispetto all'inflazione aumenteranno del 5,4%. Nel 2023 erano salite dell'8,1%, segno che è in atto un "raffreddamento" dei prezzi. I nuovi importi sulle pensioni basse scattano già da gennaio con il trattamento minimo: passerà a 598,61 euro, con un aumento pieno di 30,68 euro. Le pensioni di invalidità civile senza maggiorazioni sociali saliranno a 333 euro con aumento di 17 euro. Cresce anche l'assegno sociale che passerà a 534,41 euro, +27,11 euro.

Per gli assegni superiori a 4 volte il trattamento minimo, l'adeguamento sarà del 100%. Poi scenderà progressivamente all'85% per gli assegni pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. La rivalutazione sarà del 53% per i trattamenti inferiori a 6 volte il minimo. Per gli assegni pensionistici inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps, l'adeguamento sarà del 47%. Scende al 37% nel caso di assegni fino a 10 volte il minimo. La rivalutazione è del 22% per gli assegni superiori a 10 volte il trattamento minimo Inps, oltre cioè i 5.679,40 euro al mese.

