Pensioni: spunta l'opzione 63 anni "mobili" per lasciare il lavoro nel 2024

Escono Quota 103, Ape social e Opzione donna, entrano Quota 104 e un nuovo fondo unico per la flessibilità in uscita. Il capitolo della manovra dedicato alle pensioni non ha portato il tanto agognato addio alla legge Fornero, ma una vera e propria stretta sulle uscite anticipate e sulla platea di persone che potranno lasciare il lavoro nel 2024. Oltre alla nuova Quota, che richiede 41 anni di contributi e 63 di età (non più 62), la nuova legge di Bilancio che a breve approderà in Parlamento, ha anche passato la spugna su Ape sociale e Opzione donna. La legge di Bilancio approvata lo scorso 16 settembre ha infatti sancito anche l'eliminazione dei due "scivoli" nati, il primo nel 2017 e il secondo nel 2004 per favorire il pensionamento di soggetti fragili. Le due misure lasceranno spazio a un fondo unico per la flessibilità in uscita con cui sostenere l'accompagnamento alla pensione di caregiver, disoccupati, lavoratori impegnati in lavori gravosi e disabili.

Ma come funziona questo nuovo strumento? Nell'ultima settimana i tecnici del governo hanno lavorato su diversi ritocchi da apportare e, come sottolinea il Sole 24 Ore, una delle misure ancora da affinare è proprio il fondo per l'uscita flessibile. Lo strumento di pensionamento per i lavoratori "fragili" dovrebbe consentire l'uscita dal lavoro agli uomini con 63 anni e 5 mesi d'età e 36 anni di contributi. Per le donne l'età dovrebbe scendere a 63 anni e quella contributiva potrebbe essere di 35, ma tra le ipotesi ancora sul tavolo dei tecnici ci sarebbe anche la possibilità di rendere "mobile" la soglia anagrafica, che con il fondo per la flessibilità potrebbe scendere di uno o due anni per determinate categorie. Come confermato anche dal Sole 24 Ore, l'esecutivo sta anche valutando la possibilità di intervenire, sempre in presenza di alcuni requisiti specifici, anche sull'anzianità contributiva richiesta, che per le lavoratrici potrebbe scendere a 35 anni.

Al momento non è chiaro se verranno toccati entrambi i "paletti" o soltanto uno. In un primo momento il piano era quello di rendere mobile soltanto la soglia anagrafica, ma per conoscere le regole specifiche sarà necessario attendere il testo definitivo della manovra. Quello che invece è ormai certo è il passaggio da Quota 103 a Quota 104, anche se in questo caso restano da capire come funzionerà il sistema di premi e penalizzazioni che dovrebbe accompagnare la misura.

Fonte Today.it