Pensioni, tagli per maestre, medici, infermieri e dipendenti comunali: perdite fino a 7mila euro

Brutte notizie per 700mila statali: in arrivo con la manovra tagli agli assegni pensionistici che faranno risparmiare al governo tra i 7 e gli 8 miliardi di euro. Sotto scacco maestri, medici, infermieri e dipendenti comunali, che potranno subire una riduzione significativa della pensione a causa di un nuovo conteggio per gli anni lavorati tra il 1984 e il 1994. Vediamo insieme cosa potrebbe cambiare e chi rischia assegni più leggeri fino a 7mila euro.

Tagli alle pensioni di 700mila statali: le categorie coinvolte

Il taglio alle pensioni di 700mila dipendenti pubblici continua a far discutere ma potrebbe presto diventare realtà, anche se giudicato da molti "incostituzionale". Con una norma in manovra il governo Meloni potrebbe abolire la tabella del 1965 e sostituirla con un’altra che prevede aliquote di rendimento delle pensioni più basse per gli anni lavorati tra il 1984 e il 1994.

La misura dovrebbe interessare insegnanti di asilo nido e scuole elementari parificate, dipendenti degli enti locali, sanitari e ufficiali giudiziari, ma solo coloro che decidono di lasciare il servizio con una quota di pensione retributiva inferiore a 15 anni, ossia che hanno iniziato a lavorare tra il 1981 e il 1995 prima di passare al sistema contributivo.

In particolare la norma intitolata "Adeguamento aliquote rendimento gestori previdenziali" riguarda la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (Cpdel), la Cassa per le pensioni dei sanitari (Cps), la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e infine la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (Cpug), confluite prima all’Inpdap e poi all’Inps.

Previste perdite fino a 7mila euro su una base pensionabile ipotetica di 30mila euro (elaborazione sindacati Confsal-Unsa Fials-Unsa). Le stesse aliquote verranno utilizzate per il riscatto degli anni di università e così il riscatto della laurea arriverà a costare 66mila euro invece di 19mila (4 anni).

Confsal-Unsa: "Chiediamo al governo di ritirare la norma"

Riassumendo, secondo la bozza in circolazione l’articolo 33 della legge di bilancio 2024 prevede una riduzione degli emolumenti per insegnanti di asilo nido e scuole elementari parificate, medici, infermieri, dipendenti comunali e ufficiali giudiziari che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 e un aumento dell’onere richiesto per il riscatto della laurea. "Siamo molto preoccupati per questa norma - ha dichiarato Massimo Battaglia, segretario generale Confsal-Unsa - per questo chiediamo al governo di ritirarla".

"Un gravissimo ridimensionamento della quota retributiva che sottrae migliaia di euro alle future pensioni dei camici bianchi, tra il 5 e il 25%", ha puntualizzato il sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed esprimendo "preoccupazione e sdegno". Questa norma inoltre potrebbe causare una fuga di medici prima della sua entrata in vigore (gennaio 2024) per quanti hanno maturato il diritto alla pensione esacerbando il problema della carenza di medici nel sistema sanitario nazionale.

