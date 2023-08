Pensioni, quando arrivano i pagamenti di settembre

Con l'avvicinarsi della fine del mese si avvicina anche il giorno in cui arrivano le pensioni. Come sempre i pensionati riceveranno l'assegno mensile nel primo giorno bancabile del mese, che nel caso di settembre 2023 non coincide con festività e festivi. I pagamenti partiranno infatti venerdì 1° settembre, sia per chi riceve l'erogazione sul conto bancario che postale.

Pensioni settembre 2023, quando arrivano i pagamenti

Come detto, nessuno slittamento dovuto a festività o weekend per il mese di settembre, e nessuna differita tra le banche (aperte fino al venerdì) e gli uffici postali (aperti fino al sabato). I pagamenti partiranno nella mattina di venerdì 1° settembre per chi riceve la mensilità direttamente sul proprio conto, mentre per chi preferisce ritirare l'assegno direttamente presso gli sportelli di Poste Italiane è stato prestabilito l'ormai consueto calendario diviso in ordine alfabetico, ideato per evitare file e affollamenti.

dalla A alla C: venerdì 1º settembre 2023;

dalla D alla K: sabato 2 settembre 2023 (soltanto la mattina);

dalla L alla P: lunedì 4 settembre 2023;

dalla Q alla Z: martedì 5 settembre 2023.

Poste Italiane, inoltre, ricorda anche che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Ricordiamo inoltre che tutti i pensionati possono consultare il cedolino relativo al mese di settembre 2023 o i precedenti, accedendo tramite le proprie credenziali all'area personale disponibile sul sito dell'Inps. Una volta effettuato l'accesso sarà possibile consultare i cedolini, verificare gli importi e tutte le voci presenti.

