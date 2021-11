Presentazione del progetto 'Enoteca dell'Etna', cammino 'volano' per il territorio siciliano

Un progetto ambizioso, che prende spunto dall’idea e dal sogno di due imprenditori navigati, affiancati da numerose eccellenze del territorio in ambito enogastronomico.

Si è svolta giovedì 18 novembre presso il nuovo Teatro del Palmento “Arena” di Ragalna (CT) la conferenza stampa di presentazione ufficiale che ha segnato l’inizio del cammino dell’Enoteca dell’Etna. Un momento di incontro e confronto con le istituzioni, con i produttori e le associazioni di categoria, in un clima di grande emozione per chi ha sposato un’idea in cantiere da tempo.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Ragalna, Salvatore Chisari, ad aprire i lavori sono stati Domenico Moschetto e Salvo Caruso, direttore marketing e direttore commerciale dell’Enoteca dell’Etna, che hanno delineato la mission e la vision dell’Enoteca facendo un focus su: strategia commerciale, relazioni e accordi con i tour operator, la funzione dell’Enoteca per il territorio, il marketing territoriale, la partecipazione agli eventi e fiere all’estero.

Programmazione e progettualità affidate al Project Manager dell’Enoteca dell’Etna, Pippo Privitera, che ha presentato il progetto del Circolo amici dell’Enoteca.

L’On. Anthony Barbagallo ha sottolineato l’importanza delle istituzioni nel supportare le attività locali che puntano sulle eccellenze del territorio, ma ha destato grande interesse anche l’intervento del Presidente dell’associazione Simenza, Giuseppe Li Rosi, che vede la sua mission nella biodiversità delle nostre coltivazioni, dei nostri grani e dei prodotti della nostra terra.

Un preciso e stimolante excursus del territorio etneo quello fatto da Nicola Purrello per il consorzio “Strada del vino”, che ha parlato di come il loro lavoro si incontrerà con quello dell’Enoteca. Presenti anche due importanti realtà del mondo dell’olio e degli agrumi, rappresentate da Giosuè Catania, presidente dell’A.p.o., e Salvatore Rapisarda, presidente del consorzio Euroagrumi.

Diversi i produttori in platea, tra cui Planeta e Travaglianti, tra le associazioni di categoria Pippo Trovato per ONAV.