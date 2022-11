Problemi ambientali, ecco la soluzione per eliminare le bottiglie di plastica

Quando si parla di ecosostenibilità bisogna sempre far riferimento a dati reali e oggettivi. In media ogni 5 giorni un italiano produce 1 kg di rifiuti di plastica.

Dunque, in base alla popolazione nazionale, nel Bel Paese si contano annualmente oltre 4 miliardi di kg. "Più di 33.000 bottiglie ogni 60 secondi finiscono nel Mediterraneo" afferma - a tal proposito - il WWF.

Questi spiacevoli dati, negli ultimi anni, non fanno altro che aumentare; ne sono - infatti - un esempio, le sempre più numerose isole di plastica che si formano nei mari e negli oceani.

Se ogni persona iniziasse ad adoperare dei buoni comportamenti, partendo da quelli più elementari e semplici, si prospetterebbe un cambiamento significativo per le prossime generazioni.

Come eliminare le bottiglie di plastica

La soluzione concreta a molti problemi ambientali è l'eliminazione delle bottiglie di plastica. Per arrivare a tale obiettivo, Aquatecnica®? Srl, azienda sita a Gravina di Catania, propone l'utilizzo di depuratori d’acqua domestici.

Si tratta - nello specifico - di impianti ad osmosi inversa. Quest'ultimo è un processo fisico che permette di produrre acqua sicura, potabile e dal sapore autentico direttamente da casa, con caratteristiche eguali alle più comuni acque oligominerali in commercio.

Utilizzare un impianto del genere permette di eliminare completamente le bottiglie in plastica e quindi risparmiare tonnellate di rifiuti che - altrimenti - graverebbero sull’ambiente; consente anche di non bere acqua stoccata nei vari depositi dei centri commerciali, e ridurre la fatica nel trasporto del prodotto imbottigliato.

Unirsi alla lotta contro lo spreco della plastica oggi non è solo più semplice, ma anche conveniente: grazie ad un apposito bonus fiscale, infatti, è possibile recuperare fino a 500,00 € sulla spesa totale sostenuta per l'acquisto di un depuratore. Informazioni aggiuntive sono reperibili visitando il sito dell'agenzia delle entrate o recandosi presso la sede di Aquatecnica®? s.r.l.

Quali sono i vantaggi

La scelta di un depuratore d'acqua domestico comporta numerosi benefici. Quelli elencati di seguito sono i principali:

1. Eliminazione della plastica

2. Eliminazione dell’inquinamento legato al trasporto delle casse d’acqua

3. Risparmio economico

4. Comodità dell’avere sempre a disposizione acqua pura

5. No alla fatica, si alla praticità. L’acqua è sempre a portata di mano, basta aprire il proprio rubinetto di casa per avere acqua potabile, da bere, cucinare e per lavare frutta e verdura.

Aquatecnica®? srl progetta e produce diversi modelli di impianti ad osmosi inversa per utilizzo domestico, ubicabili sotto al lavello e - per i più esigenti - anche dentro al battiscopa, così da non togliere spazio a pentole e detersivi.

L'impegno per l'ambiente

Aquatecnica®? s.r.l. da oltre 30 anni si occupa del trattamento e depurazione acqua a 360° non solo in provincia di Catania, ma anche in tutta la Sicilia e nel resto del territorio nazionale.

Da sempre si è battuta per la salvaguardia del territorio progettando ed ha sviluppato sistemi per la tutela dell'ambiente, il riutilizzo dell'acqua attraverso sistemi di recupero, il trattamento e la depurazione sia nel settore residenziale che industriale. In continuità a tutto ciò, sta promuovendo il progetto #earthdayeveryday, per sostenere chi desidera fare la differenza.

Come contribuire

Coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento, e ad unirsi alla lotta per l'eliminazione delle bottiglie di plastica, possono contattare l'azienda al seguente indirizzo email: commerciale@aquatecnica.it o al numero: 095.394626

In alternativa è possibile recarsi presso lo showroom sito in via Gramsci, 25 a Gravina di Catania.