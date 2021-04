La grande distribuzione contro il Governo: supermercati chiusi il 4 e 5 aprile

Le principali aziende attive nel settore della grande distribuzione organizzata in Sicilia, comunicano la decisione di chiudere tutti i propri punti vendita in occasione delle festività pasquali

Le principali aziende attive nel settore della grande distribuzione organizzata in Sicilia, comunicano la decisione di chiudere tutti i propri punti vendita nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 aprile, in occasione delle festività pasquali. "Questa scelta, oltre che da un personale senso di responsabilità - si legge nella nota unitaria - è determinata dalla volontà di richiamare l’attenzione sulla mancata adozione di opportune misure da parte del Governo nazionale a tutela di tutti i dipendenti del nostro settore: lavoratrici e lavoratori che con grande abnegazione hanno garantito e garantiscono a tutt’oggi un servizio essenziale per la collettività, quotidianamente mantenuto senza interruzioni anche nei periodi di maggiori restrizioni, e che pertanto sono certamente meritevoli di particolare attenzione e prioritaria preferenza nella programmazione dell’attuale campagna vaccinale".

Di seguito i supermercati che aderiscono alla chiusura in programma per il 4 e 5 aprile: