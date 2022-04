Si rinnova il protocollo di collaborazione tra Confindustria Catania e Irfisfinsicilia

Si rafforza il rapporto di collaborazione tra Confindustria Catania e Irfisfinsicilia, finalizzato al sostegno del tessuto produttivo etneo. E' stato rinnovato il protocollo di intesa che punta a fornire consulenza e assistenza alle imprese sugli strumenti di finanza agevolata gestiti dall’istituto finanziario della Regione. L’accordo, siglato dall'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, dal presidente dell’associazione degli industriali etnei, Antonello Biriaco e dal presidente di Irfisfinsicilia, Giacomo Gargano, prevede tra l'altro che l’associazione divulghi presso le proprie imprese associate i prodotti finanziari dell'lrfis, fornendo assistenza per la presentazione delle domande di finanziamento, effettuando il relativo esame preliminare. L'Irfis si impegna a fornire informazioni e chiarimenti tempestivi alle imprese associate attraverso un canale diretto con gli uffici di Confindustria Catania. Diversi gli strumenti finanziari messi in campo dalla Regione per favorire la crescita, il consolidamento e le attività di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale. Dai finanziamenti per gli investimenti alle diverse forme di apertura e anticipazione del credito, alla finanza di progetto. "Nella difficile fase della ripresa, caratterizzata ancora dalle profonde incertezze determinate dallo scenario internazionale - dichiara Biriaco - il mondo finanziario e bancario assume un ruolo sempre più cruciale. Non può esistere crescita né sviluppo, infatti, senza un sistema creditizio capace di accompagnare con efficacia i progetti di investimento e la crescita dimensionale delle imprese. Il rapporto sempre più stretto con l’istituto finanziario della Regione è una garanzia per tutto il nostro tessuto produttivo e ci permetterà di lavorare insieme puntando sugli investimenti, l’innovazione, l’occupazione".