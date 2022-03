Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Calà Campana Claudio Antonio

Il Tribunale di Catania con decreto emesso nel procedimento 420/2022 vg ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Calà Campana Claudio Antonio nato a Bronte il 26.5.1963 con ultima residenza in Bronte via messina 145, scomparso dal 10.01.1988 con l’invito previsto dall’art.727 cpc.

Avvocato Antonino Uccellatore