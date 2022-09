Come diventare agente immobiliare a cinquant'anni

Opportunità di lavoro e voglia di rimettersi in gioco. Diventare agente immobiliare a 50 anni? Si può e non è poi un'idea campata per aria. Ha confermare il tutto è anche una rivista e brand di successo come Forbes che evidenzia come l'età media degli startupper di successo negli USA è di 45 anni.

Altro dato importante è fornito dallo studio The Silver Economy del 2018 voluto dalla Commissione Europea: dati che vedono gli ultracinquantenni nel 2025 come il 43% della popolazione comunitaria e muoveranno 5.700 miliardi di euro in consumi. Di fatto nessuno più si sente vecchio a 50 anni e molti onorano questo traguardo provando nuove strade o nuove opportunità di lavoro.

Oggi siamo con Saverio Franceschini Broker titolare di Re/Max Platinum dove analizziamo proprio questi e la nuova scommessa di lavoro dei 50enni nel mercato immobiliare.

"Possiamo dire che la nostra azienda - afferma Saverio Franceschini broker titolare di RE/MAX Platinum - composta da più di 300 affiliati e 40 persone di staff, è un’azienda matura. L’età media di Platinum, infatti, è di 42 anni. I 50enni e le 50enni, rappresentano il 30% dei nostri affiliati e gli over 40 il 56% dei nostri Affiliati. Da questi dati si nota anche che ci sono il 44% di under 30 e credo che uno dei nostri “segreti del successo di Platinum” è proprio questo. I giovani apprendono dall’esperienza dei più grandi e i grandi rimangono aggiornati".

50enni come profilo di responsabilità e consapevolezza oltre alla capacità relazionale e fiducia in sé stessi

"L'esperienza di vita di una persona matura è un tesoro prezioso - chiosa Saverio Franceschini Broker titolare RE/MAX Platinum - su cui puoi e devi investire. A 50 anni hai già visto abbastanza mondo e persone da saper prendere le misure a colpo d’occhio. Sai bene come confrontare senza affrontare, chi sei e cosa vuoi. La professione di agente immobiliare è fatta di relazioni interpersonali: con il cliente, con i colleghi, con i concorrenti, con i tecnici ed altri professionisti. Empatia, apertura mentale e assertività sono fondamentali in questo campo, ma non si imparano agli stage. Si sviluppano, curandoli vivendo, inserendoti in una squadra affiatata e competente, con la curiosità di un bambino e la sicurezza di un adulto. Possedere questi requisiti è fondamentale: il mercato immobiliare non cerca rampanti ma solidità, i clienti non cercano burocrati del mattone, ma consulenti affidabili. In questo senso l’età ha il suo peso. Non solo: la fascia di età maggioritaria di chi compra o vende casa, è quella tra i 35 e i 55 anni: un agente coetaneo è in grado di capire le esigenze dei clienti per averle spesso già condivise".

Crediamo dunque che metodo e posatezza siano altre caratteristiche importanti e che arrivino anche dall'esperienza

"Assolutamente sì - afferma Saverio Franceschini Broker titolare RE/MAX Platinum - La professione immobiliare richiede una pluralità di competenze diverse, non si tratta solo di acquisire, vendere o affittare case e locali commerciali. Per stare dietro a tutto occorre una buona capacità di organizzare il lavoro, senza farsi prendere da ansie o fretta. Anche questa è un’arte che a 50 anni si è avuto tempo e modo di fare proprie. Attenzione poi alla gestione dell'errore - continua Saverio Franceschini - Dove nessuno è esente dallo sbaglio, ma tutti abbiamo una sacrosanta paura di sbagliare. L’esperienza di vita rende consapevoli che gli errori davvero irredimibili sono in realtà pochissimi, che ogni cantonata insegna qualcosa e che la soluzione potrebbe aprire nuove possibilità. Quando te ne rendi conto, smetti di averne timore e, per uno strano meccanismo, ne commetti anche molti meno”

La scommessa su se stessi

"A 50 anni si ha ormai ben chiaro di non essere dei superman - continua Saverio Franceschini Broker titolare RE/MAX Platinum - ma ci si conosce abbastanza da sapere anche quali sono i propri pregi da valorizzare e le proprie capacità da mettere in azione, se supponenza. Questo aspetto è molto importante: la professione immobiliare non richiede solo di avere la personalità giusta, occorre anche una formazione e competenze tecniche specifiche da acquisire sul campo e mediante corsi. Infatti non bisogna nemmeno pensare che, diventare agente immobiliare a cinquant’anni sia uno schiocco di dita. Però potrebbe essere ed è una sfida interessante e da vincere. Se stai pensando ad un nuovo cammino professionale - conclude Saverio Franceschini Broker titolare RE/MAX Platinum - è chiaro che non sei tra quelli che contano i giorni che mancano alla pensione. Bensì hai intraprendenza e curiosità da soddisfare, e con questi requisiti non ti spaventerai certo all’idea di affrontare un lavoro dove l’elemento informatico e digitale è sempre più presente ed indispensabile. Sono sicuro che, se già non ne sei esperto, diventarlo sarà per te un’altra sfida appassionante. Diventare agente immobiliare a 50 anni si può! Può essere impegnativo iniziare e mille cautele potrebbero frenarti ma, se leggendo ti sei riconosciuto, la visione di un nuovo orizzonte è forte in te. Non indugiare e affronta la sfida, magari iniziando proprio nella rete RE/MAX Platinum. Scopri se facciamo per te! "