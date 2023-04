Pnrr, arriva la stabilizzazione anche per i dipendenti di categoria D del Comune di Catania

La V commissione Bilancio del Senato ha approvato la riformulazione del testo di un emendamento al decreto Pnrr presentato come primo firmatario dal senatore Salvo Pogliese (FdI) che prevede la stabilizzazione da parte degli enti locali (regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni), nei limiti disponibili della dotazione organica, del personale assunto a tempo determinato per 24 mesi nell'ambito di progetti previsti dalla politica di coesione dell'Ue e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

"Uno strumento di importante valenza soprattutto per i Comuni che hanno gravi carenze di personale -ha spiegato Salvo Pogliese, promotore dell’iniziativa legislativa- che consente di valorizzare l’esperienza di professionisti che hanno dimostrato sul campo la propria competenza al servizio delle amministrazioni locali. Tra quanti potranno godere di questa possibilità di essere stabilizzati, anche il centinaio di dipendenti di categoria D in servizio al Comune di Catania, assunti a tempo determinato nel periodo della mia amministrazione, dopo una attenta selezione per titoli meritocratica e trasparente, grazie a un’opportuna rimodulazione dei fondi del Pon Metro e a una felice intuizione dell’assessore Sergio Parisi, proprio allo scopo di rimpinguare di tecnici e amministrativi i quadri del Comune, per realizzare i progetti di cui Catania sta godendo con numerosi cantieri aperti in città".