Mercati, il comune di Catania delibera il rinnovo delle concessioni già esistenti

Con un atto di indirizzo politico, la giunta comunale di Catania ha deliberato l’avvio delle procedure, da concludere entro sei mesi, di rinnovo delle concessioni destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Con queste disposizioni di avvio delle procedure di rinnovo e proroga delle preesistenti concessioni, l’amministrazione Trantino "intende pianificare e razionalizzare il procedimento per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio di attività̀ di commercio su area mercatale e non mercatale - si legge in una nota di Palazzo degli Elefanti - uniformando la durata delle concessioni agli operatori alle più recenti previsioni di legge che hanno inserito di nuovo gli spazi mercatali tra quelli da affidare con bando pubblico".

Qualora il procedimento di rinnovo delle concessioni già esistenti non sia avviato o concluso per qualsiasi causa entro 180 giorni, l’atto di indirizzo, adottato su proposta degli uffici dell’assessorato alle attività produttive retto da Giuseppe Gelsomino, stabilisce che le concessioni esistenti al 31 dicembre 2020 degli operatori commerciali su aree pubbliche, dei mercati, dei posteggi fissi e delle fiere si intendono comunque prorogate fino al 31 dicembre 2025. Nel Comune di Catania, infatti, le procedure di rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche scadute il 31 dicembre 2020 ancora a oggi non sono ancora concluse e la mancata chiusura dell’iter rischia di determinare un grave danno per numerosi piccoli imprenditori che lavorano nei mercati cittadini e nei posteggi. Contestualmente, l’amministrazione Comunale ha dato mandato agli uffici di iniziare la complessa opera di accertamento delle aree ancora libere per assegnarle con bando a evidenza pubblica, seguendo la direttiva comunitaria "Bolkestein", che punta a favorire la concorrenza per l’assegnazione degli spazi destinati alle attività commerciali.