Incontro tra Musumeci e i ristoratori: chiesti indennizzi e prestiti a fondo perduto

Gli imprenditori facenti capo alla sigla Ristoratori Indipendenti, hanno incontrato ieri il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a Catania, per chiedere al Governo regionale e nazionale prestiti a fondo perduto, aiuti Irfis ed indennizzi che coprano il 100 per cento delle spese legate agli affitti e alle utenze di locali e botteghe. Erano Presenti Roberto Tudisco, Sandra Di Bella, Mario Urzì e Luigi Posa. "Al Presidente Musumeci abbiamo sottoposto tutte le nostre richieste- spiega il portavoce del movimento Ristoratori Siciliani Indipendenti e Roberto Tudisco – l’intero comparto rischia di estinguersi completamente per fame e non per cause legate alla pandemia da Covid-19. Avevamo delle precise aspettative che non sono mai state messe in atto. Oggi, quindi, chiediamo al Ministro della Salute Speranza di dimettersi dal suo incarico perchè ha dimostrato di non essere all’altezza del ruolo che ricopre. La chiusura delle nostre attività durante il periodo pasquale rappresenta l’ennesima mazzata - prosegue Tudisco- non vogliamo più essere considerati il capro espiatorio e l’alibi di un Governo che, dal primo lockdown, non ha saputo gestire questa pandemia. Noi chiediamo di essere equiparati alle attività della grande distribuzione ed ai negozi al dettaglio dei grandi marchi internazionali che, in zona gialla o arancione, continuano a tenere la saracinesca alzata. Se c’è una chiusura totale, questa deve valere per tutti. Altrimenti, con tutte le precauzioni del caso, ognuno di noi deve aver la possibilità di lavorare”.

Nel corso dell’incontro, il presidente Musumeci ha promesso di farsi portavoce delle richieste del comparto della ristorazione nella prossima riunione con il Premier Mario Draghi e di reperire gli aiuti finanziari necessari per un settore economico che ha vissuto un anno drammatico con enormi cicatrici che non potranno più rimarginarsi. Il prossimo 2 aprile è prevista una nuova manifestazione in piazza Università a Catania dove sarà presente il mondo della ristorazione, delle palestre, delle discoteche e gli organizzatori di eventi per gridare forte il proprio diritto al lavoro.