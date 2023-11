Rivalutazione delle pensioni: chi avrà meno soldi del previsto nel 2024

La rivalutazione delle pensioni, ovvero l'adeguamento degli importi al costo della vita, sarà meno favorevole per i pensionati che hanno un assegno previdenziale superiore a dieci volte il minimo, ovvero a chi percepisce più di 5.637 euro lordi (almeno stando all'attuale importo delle pensioni minime). È quanto prevede il testo della legge di bilancio bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Rispetto alle bozze uscite nei giorni scorsi non ci sarà invece alcun aumento sull'indicizzazione per i trattamenti che vanno da 4 a 5 volte il minimo: il governo aveva pensato di alzare la percentuale di rivalutazione dall'85 al 90% ma poi ha dovuto fare dietrofront per questioni di bilancio. Il testo della manovra dovrà ora essere vagliato dal Parlamento. Va da sé che non possono essere escluse correzioni in corsa, per quanto improbabili.

Rivalutazione pensioni, cosa cambia nel 2024

Salvo modifiche dell'ultima ora, a partire dal 2024 le percentuali di rivalutazione dovrebbero dunque essere le seguenti:

100%, pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo;

85%, da quattro a cinque volte il minimo;

53%, tra 5 e 6 volte il minimo;

47%, tra 6 e 8 volte il minimo;

37%, tra 8 e 10 volte il minimo;

22%, pensioni superiori a 10 volte il minimo.

Chi ha una pensione fino a 4 volte il minimo dunque avrà un aumento pieno del 100%, così come accadeva l'anno scorso. Ciò vuol dire che se ad esempio il tasso di inflazione stimato per il 2024 si dovesse attestare al 5%, anche l'importo della pensione aumenterà della stessa percentuale. La stima del 5% beninteso è solo una percentuale presa a mo' di esempio. Rispetto al meccanismo di rivalutazione in vigore nel 2023 l'unica novità è il taglio di 10 punti percentuali per le pensioni più alte che saranno rivalutare del 22% e non del 32%.

Da Quota 103 a Opzione donna, cosa cambia nel 2024

La manovra introduce diverse novità anche sul fronte dell'età di uscita dal lavoro. Se è vero che nella legge di bilancio viene prevista la proroga di Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) dall'altro lato chi intende beneficiarne dovrà accontentarsi di un assegno ricalcolato col metodo contributivo, e dunque più generalmente più basso. Per l'Ape sociale serviranno 63 anni e 5 mesi di età e non più 63, mentre per quanto riguarda Opzione donna il requisito anagrafico aumenterà di un anno. Le donne che non hanno figli e rientrano nelle categorie interessate (caregivers, invalide al 74% e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi) potranno lasciare il lavoro a 61 anni (e non più a 60), purché abbiano 35 anni di versamenti. Con un figlio l'età si abbasserà a 60 e con due o più figli a 59.

