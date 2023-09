Ryanair contro il decreto prezzi, anche in Sicilia i voli saranno ridotti del 10 per cento

I nuovi voli previsti da Ryanair in partenza da Orio al Serio (Bergamo) e Malpensa (Varese) "saranno solo internazionali" mentre l'offerta domestica "risentirà dello stupido decreto tariffe del governo". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary presentando l'offerta invernale della compagnia. "Dopo la Sardegna, dove abbiamo ridotto i voli del 10% - ha aggiunto - quest'inverno toccherà alla Sicilia". In pratica "i voli che prima avevano destinazioni domestiche grazie al decreto avranno destinazioni internazionali".

La stagione invernale di Ryanair da Milano (Orio al Serio più Malpensa) prevede l'impiego di 2 nuovi aerei e 10 nuove rotte per un totale di 120, con destinazione Belfast (Regno Unito), Bruxelles (Belgio), Cluj e Iasi (Romania), Kaunas (Lituania), Lanzarote e Tenerife (Spagna), Lublino (Polonia), Rovaniemi (Finlandia) e Tirana. Potenziata anche l'offerta su altre 30 rotte internazionali già esistenti, tra cui Alicante, Barcellona, Malaga e Valencia (Spagna), Marrakech (Marocco) e Vienne (Austria). Da Milano Ryanair opera con 120 rotte, trasportando oltre 17 milioni di passeggeri l'anno. Una crescita del 10% generata da investimenti complessivi per 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), con 30 aerei basati nei due scali e mille posti di lavoro tra membri dell'equipaggio ed ingegneri, che, a detta di O' Leary sono "ben retribuiti". Come sempre al lancio di una nuova stagione commerciale Ryanair offre le 10 nuove rotte alla tariffa di 29,99 euro per i primi due giorni.

"Le dichiarazioni odierne dell'amministratore delegato di Ryanair, Michael O' Leary, contro l'Italia e il decreto del governo teso a calmierare i prezzi dei voli per le isole, sono vergognose e devono portare ad interventi urgenti". Lo afferma in una nota il Codacons, che si rivolge al Ministero dei Trasporti e all'Enac. "Quella di Ryanair, che ha definito il decreto 'stupido e idiota, basato su dati spazzatura', annunciando inoltre il rifiuto di comunicare all'Enac i prezzi medi dei voli, è una vera e propria ribellione alle leggi italiane - prosegue il Codacons - e una dichiarazione di guerra al nostro paese con l'aggravante di ricorrere a minacce e ritorsioni, come il taglio dei voli per Sicilia e Sardegna, che finiranno per danneggiare unicamente gli utenti italiani del trasporto aereo. Per tale motivo - conclude il Codacons - riteniamo che il Ministero e l'Enac, ognuno per gli ambiti di propria competenza, debbano avviare approfondimenti urgenti circa le decisioni assunte da Ryanair contro il decreto sulle tariffe, arrivando a valutare, qualora ne sussistano i presupposti, la sospensione di tutte le autorizzazioni ad operare presso gli scali italiani concesse a Ryanair".