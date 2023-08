Cosa succede sul salario minimo e qual è la proposta di Meloni

Il vertice tra governo e opposizioni sul salario minimo si è concluso con un nulla di fatto. Il che non sorprende visto che nelle ultime settimane è apparso chiaro che sul tema le posizioni erano e restano distanti. La maggioranza, Meloni in testa, ritiene che per aumentare gli stipendi occorra soprattutto puntare a estendere i contratti collettivi laddove questi prevedano retribuzioni troppo basse. Nessuna soglia minima da fissare per legge dunque. La proposta presentata dalle forze di opposizione (con l'eccezione di Italia Viva) prevede invece che "il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro" debba essere appunto messo nero su bianco con un ddl e non possa "essere inferiore a 9 euro lordi". Una soglia, quella dei 9 euro, che secondo i firmatari andrebbe intesa come una sorta di salvagente e applicata solo nel caso in cui il contratto collettivo nazionale dovesse prevedere una retribuzione minima inferiore.

La proposta di Meloni

Dopo l'emendamento soppressivo presentato dalla maggioranza al testo depositato alla Camera, un po' a sorpresa Meloni ha aperto a un confronto con i partiti che sostengono la proposta in Parlamento. Ma non c'è stato nessun reale avvicinamento. La premier si è detta "soddisfatta del confronto" che "è stato rispettoso e costruttivo" e in una lettera inviata al 'Corsera' ha spiegato che ora "c'è una base comune dalla quale partire" perché "tutti condividiamo la finalità di tutelare i lavoratori e chiudere una lunghissima era di salari bassi che oggi sono 'sforbiciati' dall'inflazione".

Allo stesso tempo però ha fatto notare che "sulla strada da seguire per centrare l'obiettivo ci sono delle divergenze" e "da parte mia ho ribadito che la strada maestra per alzare i redditi è quella di una Nazione che torna a crescere".

"Ho proposto alle opposizioni" ha aggiunto la presidente del consiglio, "di avviare un serio confronto nella sede preposta a farlo per costituzione e cioè il Cnel (ovvero il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ndr). Un confronto celere, da concludersi in 60 giorni con una proposta concreta sul tema del ‘lavoro povero', non solo sul salario minimo. Con questo metodo e una tabella di marcia certa, possiamo arrivare prima della legge di bilancio a una proposta di legge condivisa con le parti sociali, un testo efficace, basato su dati reali, che possa veramente rispondere a chi cerca un lavoro e a chi ce l'ha ma non è sufficiente per una vita dignitosa".

La premier dunque intende interpellare l'organo consultivo che si occupa di legislazione economica e sociale. Un tentativo, dicono i 5 Stelle, di "buttare la palla in tribuna". Meloni ammette in effetti che la legge che il centrodestra ha in mente non è sul "salario minimo", ma sul "lavoro povero", anche se poi - nella stessa lettera - afferma di non avere "preclusioni ideologiche" e la sua è "solo la doverosa preoccupazione di non intervenire su una materia così delicata senza la certezza di aver vagliato tutti i pro e contro". D'altra parte, osserva la presidente del consiglio, sul salario minimo "molte forze sindacali e tanti esperti di lavoro nutrono delle perplessità".

Posizioni distanti

Cosa ne sarà dunque della proposta di legge in discussione alla Camera? Nei fatti è tutto congelato. In attesa del parere del Cnel. E di un nuovo confronto tra maggioranza e opposizioni. Le posizioni però restano ancora molto distanti e finora il centrodestra non ha mai espresso un parere positivo sull'opportunità di fissare una soglia minima per legge, continuando a ripetere che per alzare gli stipendi bisogna puntare sulla crescita e laddove ci sono distorsioni la strada da seguire è quella della contrattazione collettiva. Anche su questo fronte tuttavia una vera proposta del centrodestra non esiste. Tutto viene rimandato al Cnel, ma l'impressione è che la strada per arrivare al salario minimo sia tutta in salita.

Tanto che le opposizioni parlano di un incontro inconcludente e i 5 Stelle annunciano "una raccolta firme che promuoverà una petizione sulla nostra proposta di legge". Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, la maggioranza ha invece il "diritto di prendersi il suo tempo e di trovare una proposta comune. Credo che investire il Cnel, organo costituzionale che ha al suo interno rappresentanti di tutte le categorie, sia la strada giusta. Ora lasciamo lavorare il Cnel senza condizionarlo. Abbiamo la volontà di rispettare appieno il termine di sessanta giorni che il Parlamento si è dato".

