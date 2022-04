Servizi sociali, progetto “Innesco” per aiutare la nascita di imprese e startup

Venerdì 8 aprile a partire dalle ore 9.30, nell’Auditorium del Palazzo della Cultura, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania Giuseppe Lombardo, l’assessore politiche comunitarie Sergio Parisi, i rappresentanti dei partner privati Fondazione Èbbene, Etna Hitech, Arché Impresa Sociale, presenteranno il progetto “Innesco – azioni di accompagnamento e tutoraggio per autoimprenditorialità e startup”, messo in campo dal Comune di Catania nell’ambito del Pon Metro - Asse 3 Servizi per l’Inclusione Sociale - Progetto CT 3.3.1.a.

Un lavoro corale, quello che i promotori stanno realizzando, per dare uno slancio nuovo alle idee imprenditoriali a vocazione sociale che porteranno alla nascita di modelli innovativi di welfare di comunità e di prossimità. Progetti su cui costruire coesione sociale e un nuovo scenario di sviluppo che è in grado di impattare le “aree bersaglio”, cioè zone a rischio esclusione, e che attraverso nuove energie e sinergie vengono animate di pensiero e azione nuova.

Tre sono le fasi che caratterizzano il percorso di accompagnamento alle imprese e alle startup: orientamento e business coaching, cultura d’impresa & business plan e fundraising, attraverso la creazione di una piattaforma digitale che darà l’opportunità alle nuove imprese di sostenibilità.