Aeroporti, nasce l'Associazione parcheggi privati

Ha inizio da Catania la sfida della nuova organizzazione di categoria Apas (Associazione parcheggi aeroportuali siciliani) che, raggruppando le principali aziende di car valet e parcheggio con shuttle service in prossimità degli scali dell’Isola, punta ad uniformare i servizi delle aree di sosta private offrendo un servizio di qualità in linea con gli standard delle altre aerostazioni europee.

Stamani, alla presenza del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno e di Nico Torrisi, amministratore della Sac, la società di gestione dell’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’, i vertici di Apas hanno illustrato programmi, progetti e le iniziative già in atto della nuova associazione che nella sola area aeroportuale della città di Catania conta già oltre 3500 posti auto in 10 parcheggi privati.

“Ho accettato con grande piacere l’invito degli imprenditori guidati da Antonio Di Gregorio – ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno – che rappresentano oggi un settore strategico per i servizi connessi all'aeroporto. In particolare, la nascita di questa associazione di categoria evidenzia un segnale di lungimiranza imprenditoriale a cui la politica deve guardare per contribuire, nel pieno rispetto della legalità, ad apportare ogni miglioria necessaria per far cresce ulteriormente le capacità degli scali siciliani”.

Anche l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi ha salutato con favore la nascita di Apas “che rappresenta un’ottima notizia per un bene comune come l’aeroporto”.

“Come Sac – ha ricordato nel proprio intervento l’ad della società di gestione dello scalo etneo – avevamo pochi parcheggi e l’attività privata ha colmato meritoriamente questa lacuna nell’offerta contribuendo a dare servizi al passeggero. Avere poi un interlocutore unico per definire anche tematiche condivise, come ad esempio la viabilità aeroportuale, è fondamentale e sinergico. Sac è vicina ai privati e tale rapporto non può che essere reciprocamente leale”.

“Abbiamo avviato questo percorso solo poche settimane fa – dice Antonio Di Gregorio, presidente di Apas e promotore dell'iniziativa – con l’obiettivo di promuovere le relazioni professionali fra gestori e garantire rappresentatività ad un settore in fortissima espansione anche in Sicilia. L’ambizione, infatti, è divenire nel medio termine un riferimento per tutte le imprese di parcheggio e car valet delle strutture aeroportuali siciliane, garantendo un supporto alle governance degli scali e soprattutto assicurando all’utenza uno standard qualitativo elevato e diffuso. Ecco perché sono grato al presidente Galvagno e all’ad Torrisi che con la loro vicinanza e presenza di oggi confermano la genuinità della nostra intuizione”.

A Catania sono già sette le società che hanno aderito ad Apas, ma altre aziende siciliane si sono rese disponibili ad affiliarsi all’associazione: “E’ un ottimo segnale – dice il segretario generale Giovanni Sciangula – perché possiamo esportare ovunque una sorta di marchio di qualità in grado di determinare un grow up dell’intero settore dei parcheggi aeroportuali, specie mediante l’individuazione di soluzioni operative concertate di volta in volta con le Autorità preposte che consentano di assicurare un corretto svolgimento del servizio di sosta e delle attività ad esso connesse nell’ambito aeroportuale. Ad oggi contiamo oltre 70 unità impiegate prevalentemente nei parcheggi che insistono nelle adiacenze dello scalo ‘Vincenzo Bellini’ di Catania, ma secondo una nostra proiezione potremmo superare entro i prossimi 12 mesi il centinaio di occupati”.

Nel corso della conferenza di presentazione, che si è tenuta all’Airport Hotel di Catania, è stato sottolineato come le imprese che costituiscono Apas hanno già stipulato convenzioni con quasi tutti gli ordini professionali, con le principali organizzazioni sindacali e datoriali, con le grandi aziende che operano in Sicilia e con le stesse compagnie aeree.

Le società fondatrici e associate di APAS sono: Fast s.r.l ( Fast Parking ), Parking & Services srls ( Autogate e Autogate 2 ), Etnaparking ssrl ( Etnaparking ), Air Parking Ct srls ( Fly Parking e Air Parking), Parkair srl ( Park Air e Park Low Cost ) Mirabella srl ( Pegaso Parking ), SC Petroli sas ( Nex Parking ).