StMicroelectronics investe 5 miliardi a Catania: previste 2700 assunzioni

StMicroelectronics investirà a Catania cinque miliardi di euro per la realizzazione del "Silicon Carbide Campus" e per la costruzionedi un nuovo impianto di produzione di chip SiC ad alte prestazioni, basati su wafer di 200 mm di diametro che verranno trasformati in moduli e dispositivi utilizzati anche dall’industria automobilistica . La previsione per il prossimo futuro è di 2700 assunzioni. "La giornata di oggi è storica per la Sicilia, che diventerà la terra del futuro per l'Italia - ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo questa mattina alla presentazione del nuovo modulo presso lo stabilimento etneo - che si avvia a essere un Paese leader nella microelettronica, e per l'Europa, che può evidenziare come sia in condizioni di far nascere campioni europei multinazionali leader nel mondo". "Oggi annunciamo - ha aggiunto - l'investimento di 5 miliardi di StMicroelectronics a Catabia, a cui il Mimit partecipa con 2 miliardi di euro: il secondo più grande investimento approvato finora dalla Commissione europea all'interno del Chips Act. È una pietra miliare, un evento di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo di polo per lo sviluppo della microelettronica dell'Italia e dell'Etna Valley. Segniamo così un punto - evidenzia ancora il ministro Urso - nella traiettoria di sviluppo economico di un'intera regione, del Paese e dell'Unione Europea. Questo investimento è coerente con quanto stiamo facendo sin dall'insediamento di questo Governo con la strategia nazionale sulla microelettronica che ci porterà ad annunciare, entro fine anno, 10 miliardi di euro di investimenti nel nostro Paese. Voglio ringraziare - conclude - la vicepresidente della Commissione europea e Commissario Ue per la concorrenza, Margrethe Vestager, il Ceo di StM Jean-Marc Chery, il sindaco di Catania Enrico Trantino e il rettore Francesco Priolo. Un modello virtuoso e vincente di collaborazione tra istituzioni locali, nazionali ed europee che vogliamo ripetere su altri dossier" . Il nuovo impianto dovrebbe iniziare la produzione nel 2026 e raggiungere la piena capacità entro il 2033.

Due nuovi impianti per produzioni d'eccellenza

"Una notizia - commenta Saro Pappalardo, segretario generale di Fismic Catania Confsal, che rappresenta il coronamento dell’impegno e dei sacrifici dei lavoratori etnei. Nonché la dimostrazione che la sinergia tra lavoratori, sindacato e management locale paga. Durante l’incontro, l’Ad Chery ha anche dichiarato che il 2025 sarà l’anno giusto per ripartire, descrivendo uno stabilimento di Catania forte e competitivo con il Wsic. Lo stabilimento catanese vedrà quindi sorgere due nuovi impianti che produrranno wafer all’avanguardia - sottolinea Pappalardo - utilizzati per produrre dispositivi elettrici ad alte prestazioni, con applicazioni nei veicoli elettrici, nelle stazioni di ricarica rapida, nelle energie rinnovabili e in altre applicazioni industriali. Oltretutto l’intelligenza artificiale favorirà una grande varietà di prodotti che Stm venderà, e Catania sarà un polo industriale strategico e centrale per gli anni a venire. Non abbiamo ancora comunicazioni riguardo le ricadute in termini di crescita occupazionale, ma tenuto conto che si prevede il completamento della fase di 'rump up' per il 2032, avremo modo di confrontarci con l’azienda. Anche perché la vera crescita l’avremo realizzata solo se tutti insieme ci si impegnerà per mantenere alta l’efficienza dei reparti produttivi esistenti, mettendo in campo le migliori sinergie per rendere le nuove produzioni subito competitive".

Pogliese (FdI): 2700 assunzioni

"E’ una enorme soddisfazione poter essere stato parte attiva di un investimento miliardario che darà a Catania sviluppo, lavoro e grande lustro. Investimento di cui - questo il commento del senatore Salvo Pogliese, coordinatore per la Sicilia Orientale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Catania - sono state poste le basi nell’estate del 2019: in tempi record il comune che rappresentavo da sindaco, con l’allora assessore all’Urbanistica Enrico Trantino, vendette alla StM un terreno comunale accelerando tutte le procedure autorizzative affinché Catania vincesse la sfida competitiva per l’investimento di 1 miliardo. Una sfida vinta, superando Milano, Parigi e Singapore e che ha permesso di ospitare a Catania il nuovo stabilimento dell’azienda leader nel settore dei microconduttori. Un’azione di amministrazione virtuosa di cui mi onoro e che oggi prosegue con un altro investimento complessivo di 5 miliardi di euro con il sostegno dello Stato Italiano, indice della grande attenzione del governo Meloni e del ministro Urso a cui vanno i complimenti per il finanziamento di 2 miliardi che ha superato il vaglio della Commissione Europea. E’ stata una grandissima emozione poter entrare nello stabilimento, con la presenza del ministro e del Commissario Europeo e dei vertici di StM, che sarà il primo al mondo per produzione di carburo di silicio e che sancisce un passaggio storico per la città di Catania. E che determinerà - conclude, annunciando anche i dati numerici relativi alle prossime assunzioni - un incremento occupazionale di oltre 2700 unità. E’ un onore e un grande orgoglio per Catania essere un nodo nevralgico del futuro della tecnologia europea e mondiale".