Dal primo luglio 2024 arriva la tassa sull'aperitivo

Una delle conseguenze, a questo punto inevitabili, sarà un aumento del prezzo delle bibite tra le più amate dagli italiani: aranciate, chinotti, cedrate, aperitivi analcolici. Il dado è tratto. Tutta "colpa" della sugar tax.

Sugar tax dal 1° luglio 2024

Dal 1° luglio 2024 scatterà, infatti, a meno di interventi in extremis ma da escludere, la cosiddetta sugar tax: una tassa che porterà a un rincaro del prezzo finale di molte bevande. L'applicazione della tassa è stata confermata. I produttori speravano in uno slittamento, che non dovrebbe però esserci se si prende per buono l'emendamento del Mef al decreto numero 39, riguardante agevolazioni fiscali e bonus edilizi. Nel testo si conferma anche quella che, tecnicamente, è un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, che contengono cioè sostanze, naturali o sintetiche, che conferiscono un sapore dolce.

Dimezzati gli importi rispetto a quanto previsto dalla legge di Bilancio del 2020: 5 euro per ettolitro, mentre per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione la quota è pari a 0,13 euro al chilogrammo. Dal 1° luglio 2026, invece, i valori saranno quelli ora previsti dalla legge 160/2019 (articolo 1, comma 665), rispettivamente 10 euro e 0,25. Nella relazione tecnica si ipotizzava un rinvio al 1° luglio 2026. Almeno per ora, nessun rinvio invece.

Poco più di un mese fa la Corte costituzionale ha confermato che la legittimità costituzionale della sugar tax c'è. "L'imposta riferita alle sole bevande e non agli altri prodotti alimentari - si legge nella sentenza - è conforme ad analoghi provvedimenti già adottati in altri Paesi o regioni autonome (Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Portogallo, Catalogna, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Estonia e Lettonia) ed è in linea con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità". Che le bevande dolcificate siano tra le principali responsabili di obesità e diabete non è nemmeno terreno di discussione, è un dato di fatto.

Per le imprese è una mazzata

Per le imprese è una mazzata. "A poche settimane dalla data di entrata in vigore, questa scelta rappresenta una doccia fredda dopo le ripetute dichiarazioni sul non voler vessare le imprese e le rassicurazioni date al comparto anche nelle ultime settimane sul tema - comunica Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, associazione nazionale di categoria che, nel sistema Confindustria, rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche -. Confidiamo che la volontà politica di questo governo sia coerente con le posizioni sempre sostenute, per evitare di essere i primi ad attuare una imposta sempre definita inutile e dannosa".

Per assolvere l’imposta le imprese devono ora affrontare tutta una serie di problemi di calcolo, evidenti soprattutto per chi produce per terzi e per gli importatori. Ci sarebbe bisogno di indicazioni precise, inoltre, da parte delle Dogane. Per Assobibe la tassa colpirà i consumatori con gli aumenti dei prezzi dei prodotti e metterà a rischio oltre 5mila posti di lavoro, determinerà un calo degli acquisti di materia prima di oltre 400 milioni di euro, incrementerà la fiscalità del 28% per le aziende e porrà un freno degli investimenti per oltre 46 milioni di euro.

Il governo però potrebbe intervenire in extremis

A meno di interventi del governo, da luglio la tassa entra in vigore. La sugar tax segna un nuovo punto di distanza tra Forza Italia e il Mef a trazione leghista, dopo l'aspro confronto sul superbonus tra il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che tra ieri e oggi ha tenuto banco nel dibattito politico.

"Dalla lettura dell'emendamento del Mef al decreto numero 39, riguardante agevolazioni fiscali e bonus edilizi, scopriamo che viene introdotta la sugar tax. Per noi si tratta di un problema di metodo e di merito". Lo sottolineano Paolo Barelli e Raffaele Nevi, rispettivamente capogruppo di Forza Italia alla Camera e portavoce del partito. "Sul metodo - spiegano - ci dispiace constatare che anche su questo argomento non c’è stato nessun confronto preventivo. Nel merito preme sottolineare che in occasione della approvazione della legge di Bilancio Forza Italia aveva già indicato la necessità di un rinvio della cosiddetta sugar tax contro la quale ci battiamo da anni. E così era stato concordato con la maggioranza e con il governo. Ciò si era anche concretizzato con l’approvazione di due nostri ordini del giorno in Aula votati dalla maggioranza e approvati dal governo che quindi era impegnato a non immettere alcuna tassa sull’argomento". "Siamo meravigliati quindi - concludono i due esponenti di Fi - di questa inversione non concordata, mentre appare rinviata l’introduzione della plastic tax; almeno su quest’ultima c’è stata coerenza”.

A intervenire è anche il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri: "Sugar tax. Anche no. Diremo la nostra sul punto". Parole che non faranno piacere al ministro dell'Economia Giorgetti. Si profila all'orizzonte un nuovo scontro.

Fonte: Today.it