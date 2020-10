I Supermercati Crai, i più convenienti sui prodotti di marca secondo una indagine di Altroconsumo

Per il secondo anno consecutivo i Supermercati Crai in Sicilia si rilevano essere i più convenienti sui prodotti di marca. Lo ha rilevato l’ultima indagine condotta da Altroconsumo che a Catania e Ragusa, rispetto tre città siciliane monitorate, hanno individuato i supermercati Crai, rispettivamente quello di via Filzi e quello del centro commerciale Le Masserie, come i più convenienti. Altroconsumo sostiene che sulla spesa si può quindi risparmiare tanto anche solo cambiando abitudini. Dinnanzi ad un sempre maggiore aumento del costo della vita si sente l’obbligo di tirare la cinghia ma non è detto che sia l’unica strada percorribile. Molto si può risparmiare scegliendo il punto vendita più conveniente: anche solo questo può ridurre il costo del carrello di centinaia di euro l’anno. I due punti vendita di Catania e Ragusa sono risultati essere i più convenienti in assoluto su supermercati e ipermercati monitorati con criteri molto rigidi per individuare qual è il posto più conveniente per fare la spesa. Se la lista della spesa ci accomuna, il conto da pagare non è assolutamente scontato: l’inchiesta prezzi che Altroconsumo ha realizzato per il 2020 svela ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, che fare la spesa in un certo modo e in uno specifico supermercato fa davvero la differenza: A Ragusa l’indagine porta a 1018 euro il risparmio all’anno per una famiglia che decide di fare la spesa al Cai extra del centro Commerciale le Masserie rispetto gli altri supermercati. E’ invece di 792 euro il risparmio annuo di una famiglia se decide di fare la spesa al punto vendita di Via Filzi a Catania. Alla luce di questo dato e del fatto che obiettivamente si riesce ad avere un risparmio non indifferente, scegliendo l’insegna Crai, è partita la nuova campagna di comunicazione del gruppo in Sicilia che ha come claim “Ti conviene. E’ Crai”. La convenienza è dettata tra gli altri fattori, dal fatto che settimanalmente vengono proposti due volantini con offerte e prezzi davvero imbattibili e che l’insegna Crai in Sicilia adotta già una politica dei prezzi molto aggressiva tutto l’anno. “L’inchiesta condotta da Altroconsumo, sostiene Danilo Radenza, amministratore delegato di New Fdm, società che gestisce il marchio Crai in Sicilia, è la riprova anche per quest’anno che la politica di rigore sul contenimento dei prezzi condotta da anni dal nostro gruppo, realizzata grazie ad un attento confronto commerciale con le grandi aziende produttrici e nella selezione dei migliori fornitori locali vicini al nostro territorio, ci vede premiati da parte dei consumatori. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita importante con l’obiettivo di conquistare ogni giorno la fiducia dei nostri clienti, proponendo la massima qualità, innovazione dei servizi, il migliore assortimento possibile, tenendo assolutamente bassi e convenienti i prezzi di tutti i prodotti, soprattutto quelli di largo consumo che a casa delle famiglie siciliane non possono mancare”.

