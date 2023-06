La "rivoluzione fiscale" di Meloni, verso tasse a rate e addio al superbollo

Dopo il sostanziale stop dei lavori per la morte del fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, il Parlamento da lunedì riprende le attività a pieno regime. Occhi sulla delega fiscale, perché in commissione Finanze alla Camera è previsto il voto sugli emendamenti. Il calendario prevede due sedute: martedì 20 giugno e mercoledì 21. Gli emendamenti, presentati entro la scadenza del 26 maggio, erano oltre 600. I segnalati della maggioranza sono circa 110-120.

La tabella di marcia del Governo è chiara: incassare l'ok al ddl entro l'estate e avviare i primi decreti attuativi all'inizio del 2024. "Lavoreremo intensamente - ha detto nei giorni scorsi il viceministro all'Economia Maurizio Leo - per chiudere il testo che dovrà essere approvato prima della fine dell'estate, in modo da poter partire a gennaio con i primi decreti" attuativi. Cosa c'è in cantiere? Il punto di partenza sarà la riforma dell'Irpef, con il passaggio da 4 a tre aliquote. "Compatibilmente con le risorse", ripete cauto il viceministro Leo. L'idea, ha spiegato recentemente la premier ai sindacati, è di "ampliare sensibilmente lo scaglione più basso per ricomprendervi molti più lavoratori".

Questi gli altri punti principali della delega fiscale secondo quanto emerso finora: la rateizzazione delle tasse di novembre, con sei rate nell'anno successivo; la riduzione della ritenuta d'acconto almeno alla metà, dal 20% al 10; l'abolizione delle microtasse e in particolare il superbollo (la tassa sulle auto più potenti. ndr). E c'è la volontà precisa di destinare tutto ciò che si recupera dall'evasione alla diminuzione della pressione fiscale. Lo scopo dichiarato è quello più volte detto anche dalla premier Giorgia Meloni: un fisco "amico". "C'è una gran voglia di semplificare il fisco, ridurre la pressione fiscale e riequilibrare il rapporto tra cittadino e fisco", spiega il relatore Alberto Gusmeroli (Lega), assicurando che si lavorerà con uno spirito "assolutamente costruttivo: siamo aperti a proposte migliorative anche dell'opposizione".

Fonte: Today.it