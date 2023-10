Perché la tredicesima sarà più povera nel 2024

Brutte notizie per chi riceve la tredicesima. Il governo di Giorgia Meloni ha sì confermato nel 2024 il taglio del cuneo fiscale, ma lo ha escluso per le tredicesime. Questo significa che le buste paga di 13,8 milioni di dipendenti pubblici e privati del prossimo anno vedranno un aumento fino a 100 euro in più al mese, fatta eccezione della tredicesima mensilità. Questo perché, secondo l'ultima bozza della legge di bilancio ancora in via di definizione (ma la misura compare uguale in tutte le bozze circolate finora), l'esonero di 6 o 7 punti in base al reddito viene riconosciuto "senza effetti sul rateo di tredicesima". "Un esonero viene riconosciuto - si legge nella nuova versione della manovra - senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima".

Inoltre, il taglio del cuneo viene aumentato di un punto percentuale qualora la retribuzione mensile, per tredici mensilità, non superi 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima: "Tenuto conto dell'eccezionalità della misura - si legge nel testo - resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". Per quest'anno la tredicesima gode di una decontribuzione di 2 o 3 punti, anziché 6 e 7, sempre in base al reddito. Il decreto Lavoro approvato il giorno della Festa dei Lavoratori prevede infatti un taglio al 7 per cento per i redditi fino a 25 mila euro e al 6 per i redditi tra 25 e 35 mila euro, dal primo luglio al 31 dicembre di quest'anno. Da questa misura si esclude la tredicesima 2023, che gode tuttavia del taglio precedente, ovvero il 2-3 per cento. Per le tredicesime del 2024, la situazione cambia: le tredicesime mensilità non beneficeranno del taglio al cuneo contributivo. E saranno un po' più povere di quelle di quest'anno che almeno ancora possono contare sul vecchio taglio del 2-3 per cento.

Fonte Today.it