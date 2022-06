Unimog protagonista sull’Etna

La meccanica Mercedes-Benz insieme alla passione e all’innovazione della Tomassini Style, allestitore di veicoli per trasporto persone e allestimenti speciali, hanno dato vita ad un veicolo potente ed affidabile, alimentato da un motore Euro VI a basso impatto ambientale che garantisce la massima potenza per affrontare i terreni e le condizioni più difficili.

L’Unimog allestito Autobus Fuoristrada è stato recentemente consegnato alla ditta GoldService società di noleggio con conducente che opera sul versante Etna Nord che organizza escursioni accompagnando i turisti, in totale sicurezza, lungo il ripido percorso sino ad arrivare in vetta.

L’allestimento della Tomassini Style di Passignano sul Trasimento con 26 + 2 posti è montato su Mercedes-Benz “UNIMOG U5023” categoria M3G per il trasporto di passeggeri con ampia finestratura panoramica che consente di godere al meglio del meraviglioso paesaggio del percorso off- road.

L’Unimog compatto e robusto non conosce ostacoli, capace di percorrere qualsiasi tipo di terreno e in qualsiasi condizione atmosferica, garantisce Internal un trasporto sicuro e un’esperienza unica arrivando dove altri mezzi possono solo immaginare di avventurarsi.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche leggendarie è il veicolo perfetto per l’off-road: il telaio con curvatura centrale e traverse tubolari saldate è l'elemento centrale che consente un'eccellente capacità torsionale che abbinata alla tecnica con tubi di spinta e al sistema di supporto su tre punti del motore, del cambio, della cabina di guida e delle sovrastrutture, permette una torsione in diagonale fino a 600 mm.

La trazione integrale inseribile e il bloccaggio del differenziale longitudinale e sugli assi, permettono un’elevata motricità, gli assi a portale garantiscono un'elevata altezza libera dal suolo rendendo l’Unimog il veicolo in grado di superare qualsiasi ostacolo nei percorsi in fuoristrada più impegnativi. Per queste sue caratteristiche tecniche straordinarie, l’Unimog Mercedes- Benz è il protagonista sugli sterrati di tutto il mondo e sull’Etna consente ai turisti di apprezzare al meglio, in tutta sicurezza, il paesaggio spettacolare del luogo, inserito dall’UNESCO nell'elenco dei beni costituenti il Patrimonio dell'umanità.