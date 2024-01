Mercato immobiliare a Catania: come vendere casa in meno di 30 giorni senza trattare il prezzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il mercato immobiliare a Catania, come in molte altre città italiane, è in costante evoluzione. Negli ultimi mesi, si è assistito a un elevato aumento dei tassi d'interesse dei mutui sulle prime case con conseguente calo del numero di potenziali acquirenti. Questo ha reso più difficile per chi vuole vendere casa trovare l'acquirente disposto a pagare il prezzo richiesto e che possa accedere ad un finanziamento. Per chi ha necessità di vendere casa in tempi brevi e al miglior prezzo di mercato, la soluzione può essere affidarsi a un team di professionisti del settore come il Team La Spina.

Il team, composto da figure con esperienza pluriennale, offre un servizio completo e personalizzato, che permette di vendere casa in tempi rapidi e al miglior prezzo possibile. Grazie alla loro professionalità e alla loro esperienza, il Team La Spina è in grado, in molti casi, di vendere immobili in meno di 30 giorni al prezzo pieno di richiesta del proprietario o addirittura in overprice, ovvero ad un prezzo piu alto rispetto alla richiesta del venditore. Tutto ciò è possibile grazie ad innovative strategie di marketing e ad efficienti servizi quali Valutazione dell'immobile: gli agenti immobiliari del team effettuano una valutazione gratuita e accurata dell'immobile, tenendo conto di una serie di fattori, come la posizione, le caratteristiche e le condizioni dell'immobile. Promozione dell'immobile: il team si occupa di promuovere l'immobile, dopo un servizio fotografico professionale, sui principali canali di comunicazione, come i portali immobiliari, i social network e la stampa. Organizzazione Evento Open House: In inglese letteralmente “casa aperta”, si collega al concetto di “aprire la casa” ai potenziali acquirenti in un unico appuntamento, in un giorno da definire, evitando di fissare singoli appuntamenti per ogni visitatore desiderato.

Questa strategia garantisce al team maggiore possibilità di vendere al prezzo desiderato, creando competizione grazie alle varie offerte che i numerosi visitatori dell’immobile potrebbero essere disposti ad effettuare per acquistarlo, al fine di arrivare in anticipo rispetto agli altri possibili interessati. Verifica solvibilità finanziaria: Ogni cliente acquirente seguito dal team La Spina prima di visitare l'immobile ha già effettuato una consulenza di mutuo insieme ad un mediatore creditizio specializzato che ne verifica la solvibilità e definisce un budget di spesa. Accompagnamento alla vendita: Il team accompagna i propri clienti durante tutte le fasi della vendita, dalla trattativa fino alla conclusione dell'affare. Se stai pensando di vendere casa a Catania, contatta il Team La Spina per una consulenza gratuita. Il sito web di riferimento è www.laspinateam.it