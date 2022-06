Sicilia-Malta: Virtu Ferries al lavoro per un ulteriore miglioramento del servizio

La distanza tra la Sicilia e Malta si riduce grazie alla compagnia di navigazione Virtu Ferries, una holding 100% maltese che si occupa della tratta dal 1988.

Il Chief Operating Officer della compagnia, James Vella, ha sottolineato come la presenza di viaggi multipli, di orari flessibili e comodi, e di due catamarani ad alta velocità, garantisca un facile raggiungimento della Sicilia.

Lo scambio tra le due isole del mediterraneo non è solo turistico, ma soprattutto economico: infatti Virtu Ferries è sempre in contatto con vari enti come la Camera di Commercio Italo-Maltese, al fine di aumentare l’interscambio commerciale tra le due realtà.

Al fine di incentivare i collegamenti ed i rapporti economici tra Sicilia e Malta, la compagnia Virtu Ferries sta lavorando incessantemente per migliorare ulteriormente il servizio, sia considerando nuovi porti siciliani dove poter approdare, sia inaugurando a Malta iniziative come il business center: uno spazio gratuito per le aziende siciliane che vogliono esporre i propri prodotti nella vicina isola.