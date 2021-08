Luci ed ombre al Monastero

Prezzo non disponibile

Venerdì 27 agosto 2021 si terrà un nuovo appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano. Alle ora 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00 lo staff di Officine Culturali accompagnerà gli ospiti alla scoperta del Monastero dei Benedettini. Tra maestose architetture e labirintici corridoi le guide sveleranno i miti, le leggende e la storia controversa di un’architettura che è stata ostentazione del potere e del gusto dell’ordine cassinese. Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite WhatsApp) o scrivendo una email a info@officineculturali.net.

