Etad, il primo album da solista di Valerio Cairone approda su produzioni dal basso!

ETAD è il primo album da solista, e un progetto in continuo divenire, del cantante sicialiano Valerio Cairone. Il nome del nuovo progetto musicale, composto da 11 brani, sta per Electronic Traditional Acoustic Dance, un ambiente sonoro completamente nuovo, dove si esplora la musica nelle sue molteplici possibilità e sfaccettature, con suoni apparentemente distanti fra loro che si combinano e dove il nuovo incontra le tradizioni del passato, per confluire in un lavoro che rappresenta la sintesi delle esperienze musicali maturate negli anni. Il lancio della campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - servirà a raggiungere l’obiettivo economico finale di circa 7000 euro, per coprire le spese principali dell'album, che saranno divise tra l’ampliamento strumentale e tecnico, lo studio di registrazione, la grafica, la stampa del CD e della copertina, la creazione del videoclip e le spese per la campagna di comunicazione. Valerio Cairone, musicista, compositore e polistrumentista siciliano, è sempre alla ricerca di nuove frontiere musicali, dedicandosi da molti anni alla sperimentazione attraverso vari generi, improvvisando con strumenti meno canonici e attingendo da diverse culture, con l’obiettivo di creare delle sonorità in grado di toccare le corde più profonde dell'animo umano. Dopo aver completato gli studi in Didattica della Musica al conservatorio Bellini di Catania, ha approfondito la musica dal punto di vista narrativo e sinestetico, insieme alla conoscenza di alcune DAW audio, integrando la musica elettronica all’ambiente prettamente acustico. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/destinazione-etad-join-valerio-on-a-brand-new-musical-venture/