Retro'it - 1 Maggio all'Agriturismo Blandano

Per la festa del primo Maggio 2023 La Casita si sposta a Blandano! Ingresso €10 a persona per gli adulti inclusa una consumazione (birra o vino). Per i bambini € 10 inclusa una busta picnic. DJ set Borrelli, Cinasky, Cottone, Napoli, Samperi. Brunch di primi e grigliate. Solo su prenotazione Whatsapp 3477631613 - 3331651756. Agriturismo Blandano via Garibaldi 441 Viagrande CT.