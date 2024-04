1 maggio: Scampagnata in 'Batia'

Prezzo non disponibile

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 12.00, appuntamento alla 'Batia Arcangelo Gabriele'. Una giornata immersi nella natura dove nel gustare dell’ottimo cibo, secondo la tradizione della gita fuori porta all’aria aperta, non può mancare il “Barbecue” e il buon “Vino”. Per ulteriori informazioni sull'evento e per le prenotazioni cliccare sulla pagina ufficiale dell'evento.