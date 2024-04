Retro'It Party all'Agriturismo Blandano il 1 maggio

Trascorri all'Agriturismo Blandano la festa del primo Maggio 2024. €10 per gli adulti per la permanenza in azienda dalle ore 11 alle ore 18, che include utilizzo delle aree ludiche, servizi, campo di calcio, animali da cortile da visitare, ampi prati soleggiati o ombreggiati, festa con dj set a partire dalle ore 12.

Per i bambini il costo è 10€ ed include tutto quanto descritto sopra più una busta picnic contenete un panino con cotoletta, uovo sodo, dolcetto e bottiglietta d’acqua.

Per gli adulti invece cibo e bevande si pagheranno a parte a consumazione e si potrà scegliere tra: - Primi (pasta) €5 - ?panini con salsiccia, con porchetta o vegetariani €5 - dolci € 3 - ?bibita il lattina €2 - ?birra in bottiglia e bicchiere di vino €3 - ?cocktail €8.

E' indispensabile la prenotazione, sarà una festa scampagnata, non ci saranno tavoli assegnati, ma solo qualcuno d'appoggio e non sarà consentito introdurre cibo o bevande da fuori. Prenotazione al numero 3477631613.