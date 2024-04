1 maggio al 'Sentiero degli Ulivi'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 11.30, appuntamento all'Agriturismo 'Sentiero degli Ulivi'. Giochi e divertimento per bambin ed adulti in una location immersa nella natura. Per informazioni sui prezzi e sulle modalità di partecipazione alla giornata è possibile rivolgersi alla pagina Facebook ufficiale dell'evento al seguente link.