1 maggio al 'Faro' di Capomulini

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 11.00, appuntamento al Faro di Capomulini. Tiro con l'arco, face painting, tatuaggi artistici, laboratorio creativo, zucchero, filato, bolle di sapone. Menù per bambini € 25, menù per adulti € 35. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3887392907.