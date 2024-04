Pranzo del 1 maggio all'Oasi Ristorante

Prezzo non disponibile

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 13.00, appuntamento all'Oasi di Via Spiaggia 189/B a Mascali per il pranzo del 1° maggio. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0957784672.

Si potrà scegliere tra le seguenti combinazioni:

Carrellata di antipasti - € 30.00 per persona

Carrellata di antipasti e duetto di primi - € 38.00 per persona

Carrellata di antipasti e secondo - € 40.00 per persona

Menu completo con antipasti, primi e secondo - € 45.00 per persona