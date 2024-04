1 maggio al RadicePura

Orario non disponibile

Quando Dal 01/05/2024 al 01/05/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 13.00, appuntamento al RadicePura con la giornata dal titolo 'Open' in collaborazione coi 'Mercati Generali'. Visite guidate, live music, food&beverage. E' possibile introdurre cibo ma non bevande ed accedere con il proprio plaid o picnic. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.