Legambiente contro la moda fast fashion: un mercatino ecologico per comprare abiti usati

"Si stima che ogni anno ben l'85% dei tessili prodotti finisca in discarica. La moda fast fashion sia responsabile di ben il 10% delle emissioni serra sul pianeta nonché di un massiccio inquinamento delle acque, altro grande problema spesso sottostimato. Per non contare lo sfruttamento di uomini, donne e minori impiegati delle fabbriche di tessile di paesi sottosviluppati".

E' quanto reso noto da Legambiente Catania, che parteciperà all'evento benefico "10 Armadi", coinvolgendo 10 persone che hanno aperto i loro guardaroba per esporre e vendere i vestiti nella giornata di oggi, sabato 4 maggio, e di domani, 5 maggio. L'evento, ad ingresso gratuito, si terrà all'interno del palazzo Musmeci, in viale Settembre 76. Legambiente sarà presente con vestiario ed accessori donati dai volontari dell'associazione e il ricavato delle donazioni verrà utilizzato integralmente per le campagne a favore dell'ambiente.