1943: Catania tra guerra e storia

Sicilia Gaia organizza un walking tour nel centro storico di Catania alla scoperta dei luoghi della città che subirono i bombardamenti del 1943. Un’emozionante passeggiata guidata da Daniela Villari (guida turistica) che vi riporterà indietro nel tempo, tra vie e piazze che ancora oggi mostrano evidenti i segni dell'evento bellico, e tra la storia vissuta dai catanesi durante gli anni del conflitto con tutte le difficoltà di vivere sotto le bombe.

Farete un giro tra il quartiere della Civita,Palazzo Biscari, Piazza Duomo, Via Crociferi, Piazza Dante, Via Etnea, parlando di rifugi, palazzi distrutti e ricostruiti, palazzi occupati, chiese sparite ed altro, per conoscere una storia così vicina ma al contempo così lontana.

Meeting point: ore 10.15 Piazza Duca di Genova (oggi Piazza Pappalardo). Inizio tour ore 10.30. Quota di partecipazione: € 12.00. Numero minimo 10 partecipanti. In caso di numero inferiore verrà proposto un piccolo sovrapprezzo. Durata 2.30/3 ore circa. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/hZxnQbZVoZZoRgi37. Info whatsapp 3928079089.