"25 Aprile Luna Park Vintage" al Sentiero degli Ulivi

Giovedì 25 aprile 2024 appuntamento al 'Sentiero degli Ulivi' a Santa Venerina per l'evento dal titolo 'Luna Park Vintage'. Una giornata per grandi e piccini all'insegna del divertimento e della natura. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347 9568171.