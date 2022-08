La 32ª “Sagra dell’Acciuga” di Valverde (Catania) è un evento fieristico e di intrattenimento dedicato al prodotto tipico simbolo del paese etneo, l’acciuga: saranno presenti stand con prodotti tipici della tradizione popolare siciliana e sarà possibile la degustazione di diversi piatti a base di acciuga.

La sagra che si svolge nella Piazza dove un tempo durante la festa della Madonna (all’incirca a metà agosto), si effettuava la vendita delle acciughe, dal 1986 è diventata un pretesto e un’occasione per incontrarsi e assistere a piacevoli momenti di folklore e semplicità tradizionali.

Ad arricchire la manifestazione saranno presenti diversi altri prodotti, dal food & wine per eccellenza ai prodotti tipici locali, nazionali ed internazionali, passando per il biologico, fino ai dolci ed alle più svariate tradizioni culinarie delle nostre parti. All’interno della kermesse, i visitatori potranno anche visitare un mercatino tipico di artigianato locale, con spazio anche alle attività ed ai prodotti commerciali del momento.

IL PROGRAMMA

?Fiera ed Esposizione

Dalle 19 alle 24 tutti i giorni dell’evento.

?Degustazioni Food & Beverage

Stand per assaggiare il cibo da strada ed i prodotti a base di acciuga.

?Show & Live Music

? Sabato 20 Agosto 2022 - ore 20:00

? MISS CANDY VIP VENERE D'ITALIA - Concorso di Bellezza & Show

?MUSICA SOTTO LE STELLE - Dj Set Nuccio Trapani

? Domenica 21 Agosto 2022 - ore 21:00

? "QUELLI DEL 69... "BRIGANTINI IN CONCERTO - Live Music

?Giostre ed attrazioni

Un area dedicata anche ai piu piccoli ed alle famiglie

Per info e partecipazione:

? 3406937866 Vera Viola

? info@justevents.it

EVENTO ORGANIZZATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE