Proiezione del flim 'Il terribile inganno' di Maria Arena

AQUARARA ha voluto fortemente la proiezione del DocuFilm della Regista Maria Arena (tra poco in uscita con l'attesissimo UZEDA, DO IT YOURSELF, già un Cult a Catania).

Vivremo dal di dento del movimento femminista a Milano NI UNA MENOS i giorni che precedono la Giornata Internazionale della Donna fino al suo culmine nell'8 Marzo, regalandoci un ritratto puntuale, ma anche intimista, delle aspirazioni e delle problematiche di questi attivisti combattenti contro le DIFFERENZE DI GENERE.

INTERVERANNO: Barbara Mirabella (event manager e pr) Prof.ssa Valeria Pappalardo (dirigente) Carmen Greco (giornalista) Marta Limoli (attrice) Antonino Rapicavoli (regista) e... la regista MARIA ARENA