Difendere i mari, il progetto green del Parco Commerciale Le Zagare

Oggi è sempre più alta l’attenzione verso la protezione dell’ecosistema e la tutela della biodiversità.



Cresce sempre di più, infatti, la preoccupazione verso le problematiche ambientali, come riscaldamento globale e inquinamento, tanto dell’aria quanto delle acque.

Si celebra ogni anno l’8 giugno la Giornata Mondiale degli Oceani, che diventa in questo contesto un’importante ricorrenza per sensibilizzare il pubblico e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali.



Si stima che ogni anno finiscano nelle acque del mare fino a 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici.

L’80% dell’inquinamento marino viene dalla terraferma. A ragion di ciò, il Parco Commerciale Le Zagare intende istituire un progetto di natura green, finalizzato a sensibilizzare la collettività in maniera semplice, richiamando appunto la tematica ambientale e il rispetto dell’ambiente.



Sono due i format che Le Zagare intende realizzare:

- Salvaguardia dei mari, e delle Balene;

- Salvaguardia delle nostre Coste dalle cicche di sigarette;

Nello specifico si svolgeranno 3 tappe presso strutture balneari della Scogliera, e altre 3 tappe presso strutture balneari della Playa. I bagnanti riceveranno gadget a tema, e saranno coinvolti in giochi e animazioni. L’attività è gratuita per le location ospitanti che riceveranno in dono una balena mangia plastica e contenitori per la raccolta delle cicche.

Crono programma

Scogliera

• 15 luglio, h. 14.00-16.00: Holyday di Capomulini

• 22 Luglio, h. 14.00-16.00: Lido Esagono

• 29 Luglio, h. 14.00-16.00: Lido Aquarius

Playa

• 06 Agosto, h. 16.00 - 18.00: Lido Le Palme

• 12 Agosto, h. 14.00 - 16.00: Lido Internazionale

• 20 Agosto, h. 16.00 - 18.00: Lido America