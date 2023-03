Mediterraneo in festa: il Salone Nautico approda al Centro Fieristico Sicilia Fiera

Prezzo non disponibile

La Sicilia è la seconda regione costiera più estesa d'Italia e offre molte opportunità per godere della bellezza del mare e della sua cultura.

La regione attira turisti da tutto il mondo grazie alle sue meravigliose bellezze naturali, paesaggi unici e tradizioni storiche.

Quest'anno, Catania ospiterà un evento che celebra tutto ciò che questa regione ha da offrire: il 21° Salone Nautico del Mediterraneo, Nauta.

L'evento, organizzato dal team Eurofiere, si terrà dal 9 al 12 marzo 2023 presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco.

Nauta, che in passato ha avuto sede a Dusseldorf e Genova, quest'anno tornerà alle sue radici in Sicilia con una manifestazione interamente a terra.

La location scelta, Per questa edizione del 2023 è il Centro Fieristico Sicilia Fiera.



Il team mira a offrire un'esperienza innovativa sia al pubblico che agli espositori appassionati di nautica.

La location del Centro Fieristico Sicilia Fiera, con la sua nuova, accogliente e sicura atmosfera, ospiterà un'area espositiva ampliata e migliorata rispetto alle edizioni passate.

La posizione strategica della fiera, vicina all'aeroporto e con accesso facile alle autostrade, permetterà l'accoglienza di turisti nazionali ed internazionali desiderosi di scoprire le bellezze del Mediterraneo e la tipicità dell'Isola.

La formula innovativa del salone quest'anno prevede un'area espositiva ampliata e migliorata, oltre a una collaborazione con l'assessorato regionale al turismo e il progetto See Sicily.

Questi elementi daranno un contributo significativo al successo del salone, che promette di essere un evento entusiasmante sia per il pubblico che per gli espositori appassionati di nautica.

Inoltre, Nauta offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare le ultime novità e tendenze del settore nautico, incontrare i principali rappresentanti del mercato, partecipare a dimostrazioni dal vivo e molto altro ancora.

Questo evento è l'occasione perfetta per scoprire tutto ciò che la Sicilia ha da offrire in termini di cultura marittima e vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Non perdete l’occasione di salpare insieme al team di Nauta.