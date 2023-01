Arrivano i Puffi per l’evento “Save the Nature”

L’iniziativa si terrà sabato 7 gennaio 2023 e vedrà l’installazione di un albero per la raccolta della plastica.

“I Puffi sanno che un tesoro c’è nel fiore accanto a te. Madre Natura pensa sempre a noi ed i Puffi sono tutti amici suoi”. Chi non ha mai sentito anche solo distrattamente questa celebre sigla di cartoni animati cantata da Cristina D’Avena? A ben pensarci, in maniera più o meno volontaria, tutti siamo venuti a contatto con i Puffi, quegli adorabili ometti dal tipico colore blu che accompagnavano i pomeriggi televisivi di milioni di bambini.



Abitanti di una foresta incantata e incontaminata, essi vivono in pace ed armonia tra loro e con la Natura, la “dea” unica e suprema alla quale si dedicano con una vera e propria venerazione religiosa. Il loro unico vero nemico è Gargamella, un mago, un essere umano che vorrebbe distruggerli, catturarli per mangiarli e trasformarli in oro puro per diventare il più grande stregone del mondo, ma fallisce sempre nei suoi intenti.

Un insegnamento prezioso, quello dei Puffi, oggi più che mai attuale, per sconfiggere il Gargamella di turno e contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema.



E saranno proprio i Puffi “in persona” a lanciare questo forte messaggio sabato 7 gennaio 2023 nel comune etneo di San Giovanni La Punta , all’interno del Parco Commerciale “Le Zagare” . Gli “strani ometti blu” sfileranno in galleria per la gioia di bambini, adulti e famiglie e consegneranno, all’interno di una apposita cerimonia denominata “Save the Nature”, un grande albero realizzato in carta riciclata, da collocare nello shopping center e quindi a disposizione dei cittadini e dei clienti, per la raccolta differenziata della plastica.



Un piccolo gesto per un grande risultato di sensibilizzazione, come spiega Sonia Chillè, responsabile marketing di Wave Srl ”: «Da ormai diversi anni, la nostra mission è orientata ad iniziative che siano in grado di lanciare forti messaggi sociali e, come in questo caso, a tutela dell’ambiente. L’obiettivo, grazie all’aiuto dei Puffi, è di consegnare alle future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto»



E così, il 7 gennaio prossimo, con Grande Puffo, Puffetta, Quattrocchi e tutti gli altri amici della foresta scopriremo che “Madre Natura è sempre accanto a noi e puoi aiutarla certamente se lo vuoi”.

Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it ed i canali social dello shopping center.

.