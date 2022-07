In Sicilia l’Academy digitale che registra tassi occupazionali da record

"Doppia coccarda per la Steve Jobs Academy da parte del monitoraggio dell’istituto Indire, che per la prima volta entra con i suoi corsi IT in “premialità” ed in “eccellenza”, traguardi che fino ad ora erano esclusiva degli ITS del nord Italia".

Confermandosi come una valida alternativa all’Università, gli Istituti Tecnici Superiori fanno del dialogo tra imprese e territorio l’arma vincente per la formazione giovanile.

Cresce infatti di anno in anno il numero di studenti che, dopo il diploma superiore, decide di specializzarsi in un ITS, trovando lavoro in molti casi ancora prima di conseguire il diploma.



In Sicilia, la Steve Jobs Academy si conferma tra gli ITS che contribuiscono a garantire un futuro professionale ai propri studenti, raggiungendo ogni anno un tasso occupazionale dei diplomati di oltre l’80%. Già premiato nel 2017 come migliore “Scuola Digitale” dal Miur, questo istituto offre percorsi di formazione post-diploma estremamente specializzati nell’ambito IT e dell’Industria 4.0.

Per il nuovo anno accademico 2022-23 sono già aperte le selezioni per i corsi di Web & Mobile Development per le sedi di Catania, Caltagirone e Palermo e di Industry 4.0 & Smart Manufacturing presso la sede di Catania.

“Ciò che distingue la Steve Jobs Academy in quanto ITS da qualsiasi altro percorso formativo post-diploma è la visione concreta delle esigenze attuali del mercato del lavoro. È su questa base che capiamo di anno in anno come organizzare l’offerta formativa, rendendo i nostri studenti i candidati perfetti per le aziende del settore”, afferma Carlo Leonardi, imprenditore, docente ed esponente del comitato tecnico scientifico della Steve Jobs.

Aggiunge poi la coordinatrice didattica Sheila Scerba: “La più grande soddisfazione è vedere i nostri ragazzi dare inizio a brillanti carriere senza dover lasciare la Sicilia. È finalmente possibile parlare di una crescita professionale anche qui, dove per decenni si è creduto che non ci fossero alternative se non quella di lasciare il Sud.”

Aggiornamento continuo dell’offerta formativa, lezioni dall’approccio altamente pratico, tirocinio altamente specializzante presso le aziende partner, personale docente composto da professionisti del settore. Sono questi i quattro punti attorno ai quali ruota il successo della Steve Jobs Academy e il futuro, sempre più promettente, dei suoi studenti.



Selezione Caltagirone 19/07: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-selezione-per- lammissione-ai-corsi-sede- caltagirone-352834245727

Selezione Catania 21/07: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-selezione-per- lammissione-ai-corsi-sede- catania-352480236877

Inoltre l'offerta formativa della Steve Jobs Academy è l’unica in tutto il sud Italia ad offrire corsi completamente gratuiti di alta specializzazione riconosciuti dal MIUR, per prepararti a lavorare sin da subito.



Grazie a lezioni dal taglio pratico e 720 ore di tirocinio, qui di seguito per scoprire tutti i corsi proposti https://stevejobs.academy/corsi/