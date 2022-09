Con la Fondazione Steve Jobs riparte il corso di Industry 4.0, riaperta anche la selezione Web & Mobile Development per Caltagirone

La Steve Jobs Academy inaugura il nuovo anno accademico consolidando la partnership con STMicroelectronics per il corso di Industry & Smart Manufacturing. Ma l’offerta formativa non si ferma qui: tornano le selezioni per il corso Web & Mobile Development presso le sedi di Caltagirone e Palermo, mentre quella di Catania dichiara il sold out.

Continua la collaborazione tra l’ITS Steve Jobs Academy e STMicroelectronics di Catania, storica realtà del nostro territorio che, per il secondo anno di fila, parteciperà alla realizzazione del corso di Industry 4.0.

L’opportunità che questa partnership offre agli studenti dell’Academy consente loro non solo di completare la formazione guidati da professionisti del settore e da docenti universitari, ma, soprattutto, di indirizzarli verso un settore lavorativo di forte crescita.

Il “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici” opera per realizzare, integrare, controllare, programmare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi processi e settori in ambito industriale.

Il tecnico che opera in questo settore si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo automatico, utilizzando come strumenti di lavoro sia apparecchiature elettroniche programmabili, sia software di sviluppo, per il comando e il controllo di un sistema automatizzato e la verifica del suo funzionamento.

Tutto questo è possibile grazie alla logica che sta alla base delle stesse Fondazioni ITS, sempre più capaci di creare integrazione tra processi di apprendimento e di far dialogare mondo della formazione e mondo del lavoro.

Le selezioni per il biennio di Industry 4.0 & Smart manufacturing si svolgeranno venerdì 23 settembre, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica - Viale Andrea Doria, 6 Catania (aula MI6). Sarà possibile pre-iscriversi all’esame entro il 21 settembre.

Ma la ricerca di nuovi talenti continua anche per il settore dello sviluppo web. Infatti, dopo il sold out della classe di Catania, continuano le selezioni per il corso di Web & Mobile development per la sede di Caltagirone.

Si tratta di un fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’Academy che, di anno in anno, non smette di sfornare giovani talentuosi e inserirli nel mondo del lavoro hi tech.

L’ultima chiamata per sostenere l’esame di selezione, sarà lunedì 26 settembre presso la sede ufficiale della Steve Jobs Academy in Via Santo Stefano 11, Caltagirone. Anche in questo caso, il termine ultimo per pre-iscriversi all’esame è il 21 settembre.

Selezioni sede Catania, corso Industry 4.0 & Smart Manufacturing:

DATA: 23 settembre

ORA: 09:00 – 16:30

LUOGO: Dipartimento di Matematica e Informatica UNICT Viale Andrea Doria, 6 95125 Catania

-

Selezione sede Caltagirone, corso di Web & Mobile Development:

DATA: 26 settembre

ORA: 09:00 – 16:30

LUOGO: Via Santo Stefano, 11 95041 Caltagirone