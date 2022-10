Via ai centri di addestramento della Volley Academy WeKondor

Tutti in palestra! La Volley Academy WeKondor, dopo una stagione di successi, riparte in vista di nuovi traguardi ed è alla ricerca di giovani pallavoliste. Sono attivi, nelle quattro palestre a disposizione della società rossazzurra, i centri di addestramento per formare le campionesse di domani. La realtà sportiva etnea, punto di riferimento per la pallavolo giovanile femminile dell’Italia meridionale e con 31 titoli in 4 stagioni sportive, oltre all’allestimento del roster in vista del prossimo campionato di Serie C, intende perseguire con attenzione anche lo sviluppo del settore giovanile, con un particolare occhio di riguardo ai più piccoli (dai 5 ai 12 anni), maggiormente penalizzati negli ultimi due anni dalle restrizioni della pandemia Covid-19.

La filosofia della Volley Academy WeKondor, concentrata da sempre nella crescita personale e tecnica delle giovani atlete è sempre la stessa, anzi si rafforza: la pallavolo, non solo come competizione e agonismo ma anche come ricerca dell’equilibrio tra fisico e mente, promozione dello spirito di gruppo, perché la pallavolo non è solo un semplice sport, ma un buon motivo per socializzare, basato unicamente su fiducia e gioco di squadra, dove tutti sono equamente elementi importanti.

Gli Open Day, sotto la supervisione della responsabile dei centri addestramento Serena Gerardi, saranno un’occasione per fare il punto sul progetto che ha come principale obiettivo l’avvicinamento delle ragazze al mondo della pallavolo, creando una fucina di giovani talenti, rigorosamente Made in Sicily.

Ecco nel dettaglio il programma dei centri addestramento della Volley Akademy WeKondor:

- Scuola elementare e media “Mario Pluchinotta” - via Marletta 2, Sant’Agata Li Battiati il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00

- Liceo Classico “Mario Cutelli” - via Verona, Catania il martedì e venerdì dalle 15 alle 20 lunedì dalle 17 alle 20 e mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19

- Liceo Artistico “M.M. Lazzaro “- via Generale Ameglio 15, Catania il mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30

- Scuola “Giovanni Falcone” - exVerga - via Cesare Battisti 8, Acicastello il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 19.

Per ulteriori informazioni la Volley Academy WeKondor mette a disposizione i suoi canali di comunicazione: e-mail kondorvolleycatania@gmail.com e telefono: 3482589159.