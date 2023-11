A Catania l'unica tappa del tour di Venerus

Tutto pronto a Catania per l’unica tappa siciliana del club tour di Venerus che domani sera, mercoledì 22 novembre, si esibirà sul palco di Nu Doganae (già Vecchia Dogana). Da sempre fortemente legato alla dimensione live, l’artista milanese con il “‘18-’23 Club Tour” aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera calcando i palchi dei club più rinomati, per dare risalto a tutte le tappe del suo già ricco percorso musicale: dai primi singoli e EP che lo hanno avvicinato al pubblico come “A che punto è la notte” (2018) e “Love Anthem” (2019, contenente l’ormai iconico “Love Anthem, No. 1”, brano certificato disco d’oro), fino all’atteso album di debutto “Magica Musica” (2021, disco d’oro), apprezzato da fan e critica, e “Il Segreto”, uscito il 9 giugno scorso per Asian Fake/Sony Music, con cui ancora una volta svela all’ascoltatore le sue mille sfaccettature, sonorità e sperimentazioni continue.

"‘18-‘23 sono le coordinate del viaggio percorso da “Non ti conosco” fino a “Il Segreto” – racconta Venerus – questo tour è un momento di raccoglimento per guardarsi negli occhi e ripercorrere tutto quello che è successo dall’inizio fino ad ora e magari sbirciare verso il prossimo futuro".

Talentuoso ed eclettico, Venerus sarà sul palco sempre in compagnia della sua fidata band, composta dal produttore Filippo Cimatti e dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e tastiere. Venerus-cantautore e polistrumentista-è un'anima libera dalle etichette, che con la sua musica fuori dagli schemi, imperfetta, ma proprio per questo unica e magica, rappresenta una perla rara nel panorama contemporaneo. Il “‘18-’23 Club Tour” costituisce una nuova occasione per entrare nel suo mondo, fatto di atmosfere oniriche, sogni lucidi, condivisione e libertà. Per la data di Catania sono ancora disponibili gli ultimi biglietti acquistabili su https://venerus.eu/ o direttamente al botteghino di Nu Doganae (Vecchia Dogana).