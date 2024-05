A Mirabella Imbaccari va in scena la Street Art

Gallery





Messina, 16 maggio 2024. A Mirabella Imbaccari (CT) domani, venerdì 17 maggio alle 13.00 sarà inaugurata l’opera di Street Art che la nota artista polacca NeSpoon ha realizzato in questi giorni in Piazzetta dello Speziale ispirandosi al pizzo a tombolo, lavorazione tradizionale di quest’area della Sicilia, che a Mirabella ha avuto uno dei suoi più importanti centri propulsivi proprio a Palazzo Biscari, oggi uno dei nodi dei Parchi della Bellezza e della Scienza, infrastrutturazione a rete promossa dalla Fondazione Messina, Ente Filantropico. Come è tipico della sua impronta artistica, NeSpoon, che ha realizzato opere in 40 paesi, conquistando una nazione dopo l’altra: Polonia, Francia, Italia, un po’ tutta l’Europa, Australia, Asia, America e Nuova Zelanda, ha ridato vita alla facciata di un intero edificio del paese, “decorandola” con le immagini del pizzo a tombolo e attingendo così a un sapere antico e prezioso. Il lavoro di NeSpoon, e le diverse attività dell’intero progetto “La Bellezza della legalità”, rientrano nel processo di rigenerazione e valorizzazione del territorio avviato con la ristrutturazione di Palazzo Biscari, che la Fondazione Messina ha restituito alla sua bellezza originaria, facendolo diventare un Parco dei Saperi: centro di formazione, di ricerca, di interconnessione di conoscenze, di promozione di arte e di bellezza, di studio. L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto “La bellezza della Legalità”, messo in campo con la preziosa e fattiva collaborazione del Comune di Mirabella Imbaccari e finanziato dall’UE - Next Generation EU- PNRR M5C3 - Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Il progetto raggruppa un’ampia partnership. Fra i partner che hanno sostenuto questa specifica attività, curata da Verderame progetto cultura con il contributo strategico dell’Associazione Opera del Tombolo e delle Arti Manuali, si annoverano anche la Fondazione Incontrocorrente (Capofila), la Fondazione Horcynus Orca, il Comune di Mirabella, in collaborazione con la Fondazione Messina. «Strategie capaci di contrastare diseguaglianze e processi di mutamento climatico si fondano su azioni di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, sulla promozione di dinamiche socio-economiche sostenibili e giuste, su pratiche educative diffuse e sulla capacità di attrarre talenti creativi e scientifici per supportare la “metamorfosi” dei luoghi», commenta Gaetano Giunta, Fondatore della Fondazione Messina che sta accompagnando il rilancio del territorio di Mirabella Imbaccari. E Daniela Macrì, presidente di Verderame progetto cultura sottolinea: «L’arte urbana contemporanea ha la forza e l’immaginazione di leggere il passato, di reinterpretarlo e restituirlo alle comunità attraverso nuove forme espressive che richiamano la tradizione e la proiettano nel futuro, in un dialogo continuo tra epoche lontane e visioni future». «Mi piace pensare che le trame preziose del pizzo a tombolo – aggiunge Macrì - siano la metafora dei legami solidi che le comunità riescono ad attivare. Non si tratta solo di abbellire uno spazio, ma di costruire un terreno di consapevolezza e cittadinanza attiva». «Con la sua tecnica audace e dirompente – conclude - NeSpoon si fa portavoce di un’arte che è al tempo stesso espressione estetica e rivendicazione di diritti, sociali, umani. Per Verderame progetto cultura, che si occupa da sempre di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, questa occasione rappresenta un grande privilegio. Alla comunità di Mirabella va tutta la mia profonda gratitudine». L’inaugurazione dell’opera sarà preceduta da una mattinata di riflessione che si terrà proprio al Parco dei Saperi di Palazzo Biscari. Alle 10 verrà presentato l’ultimo libro del Forum Diseguaglianze e Diversità “Quale Europa” (Donzelli Editore), a cura di Elena Granaglia e Gloria Riva. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Mirabella Imbaccari Giovanni Ferro, ne discuteranno Fabrizio Barca, economista, ex ministro e co-coordinatore del Forum DD, Gaetano Giunta, Fondatore della Fondazione Messina e Silvia Vaccaro (Forum DD). Alle 12 si terrà l’incontro “Da piccole cose a trame preziose”, in cui si ragionerà del senso e dell’importanza del lavoro artistico di NeSpoon a Mirabella Imbaccari, scaturito da un’idea Giorgia Turchetto, cultural and innovation manager: un modo con cui l’arte urbana contemporanea celebra la tradizione del pizzo a tombolo tra innovazione e il rispetto del pianeta. Ne parleranno Giovanni Ferro, Sindaco di Mirabella Imbaccari, Gaetano Giunta, Fondatore della Fondazione Messina, Angela Terranova, presidente dell’Associazione Opera del Tombolo, Daniela Macri, presidente di Verderame progetto cultura. Gli eventi rientrano nell’ambito dell’Horcynus Festival 2024, promosso da Fondazione Horcynus Orca e da Fondazione Messina.